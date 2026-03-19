O 1 w nocy stracił prawo jazdy

Policjanci z drogówki w Pruszkowie zatrzymali do kontroli 22-letniego kierowcę, który po godzinie 1 w nocy jechał Alejami Jerozolimskimi w Pruszkowie z prędkością 169 km/godz., w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50.

Za takie drogowe wykroczenie grozi mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktów.

"Policjanci nałożyli na niego mandat i zatrzymali mu prawo jazdy. Dalszą podróż 22-latek musiał kontynuować już jako pasażer" - przekazuje podkom. Monika Orlik, oficer prasowy policji w Pruszkowie.

Tego typu zachowania na drodze są skrajnie niebezpieczne i mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. W tym przypadku na szczęście skończyło się jedynie na konsekwencjach finansowych i utracie uprawnień do kierowania pojazdami. Jednak przy tak znacznej prędkości nawet najmniejszy błąd mógł doprowadzić do poważnego wypadku z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. alarmuje policjantka. przypomina policja

Opracowała Alicja Glinianowicz

