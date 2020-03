Miał w mieszkaniu narkotyki. Wpadł, bo zapaliła mu się szafka na balkonie

Trafił do aresztu

25-latek trafił do policyjnego aresztu. Wstępne badania testerami wykazały, że zabezpieczony proszek to amfetamina, a kryształki to MDMA. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, przyznał się do tego i dobrowolnie poddał karze.