Dzięki próbkom DNA odpowie za włamanie sprzed 20 lat. "Był zdziwiony, ale pamiętał"

- Włamywacz, pokonując zabezpieczenia okna, dostaje się do domu, z którego kradnie m.in. rower, dokumenty, biżuterię, zegarek, telefon, pieniądze a nawet butelkę alkoholu marki Jack Daniels. Łączna suma strat zostaje wówczas wyceniona na kwotę 10 tysięcy złotych - informuje aspirant sztabowa Monika Orlik, oficer prasowa Policji w Pruszkowie.

Zabezpieczono próbki DNA

Jak dodaje, przybyli na miejsce policjanci zrobili, co do nich należało - zabezpieczyli ślady, rozpytali sąsiadów, mimo to sprawcy nie ujęto. Jednak praca funkcjonariuszy i pracowników laboratorium zaprocentowała wiele lat później.