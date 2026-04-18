Okolice Miał zostać pobity i przetrzymywany. Pięciu zatrzymanych Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

W sprawie czynności prowadzi policja i prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pobiciu mężczyzny, który miał poinformować, że był przetrzymywany.

Informacje te potwierdziła nam policja. - Potwierdzamy, że w związku z tym zdarzeniem zostało przyjęte zawiadomienie i tego samego dnia zostało zatrzymanych pięciu mężczyzn - poinformowała podkom. Monika Orlik z pruszkowskiej policji.

W sprawie od piątku wykonywane są czynności. - Jest to śledztwo. Czynności z zatrzymanymi wykonuje sam prokurator - dodała Orlik.

Wstępnie chodzi o przestępstwo z art. 189 Kodeksu karnego, czyli dotyczące pozbawienia wolności.

Art. 189. § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 Kodeks karny

