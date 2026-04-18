Miał zostać pobity i przetrzymywany. Pięciu zatrzymanych
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pobiciu mężczyzny, który miał poinformować, że był przetrzymywany.
Informacje te potwierdziła nam policja. - Potwierdzamy, że w związku z tym zdarzeniem zostało przyjęte zawiadomienie i tego samego dnia zostało zatrzymanych pięciu mężczyzn - poinformowała podkom. Monika Orlik z pruszkowskiej policji.
W sprawie od piątku wykonywane są czynności. - Jest to śledztwo. Czynności z zatrzymanymi wykonuje sam prokurator - dodała Orlik.
Wstępnie chodzi o przestępstwo z art. 189 Kodeksu karnego, czyli dotyczące pozbawienia wolności.
Art. 189. § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
Przeczytaj także: Zlikwidowali nielegalne salony gier
Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24
