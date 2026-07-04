Okolice Mieszkańcy dwóch miast kilka dni bez ciepłej wody Klaudia Kamieniarz |

Problemy z wodą w gminie Brwinów Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Spółka Orlen Termika poinformowała, że w związku z planowanymi pracami remontowymi w Elektrociepłowni Pruszków nastąpi przerwa w dostawach energii cieplnej do Pruszkowa i Piastowa.

Wyłączenie rozpoczęło się w sobotę o godzinie 14 i potrwa do czwartkowego poranka, 9 lipca do godziny 6. Oznacza to, że mieszkańcy obu miast nie będą mogli w tym czasie korzystać z ciepłej wody.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Pruszkowie mieszka około 66 tysięcy osób, a w sąsiednim Piastowie - ponad 22 tysiące.

Elektrociepłownia odchodzi od węgla

Elektrociepłownia Pruszków jest najstarszym zakładem należącym do spółki Orlen Termika. Obecnie zaspokaja 65 procent potrzeb cieplnych Pruszkowa, Piastowa i okolicznych miejscowości. W ostatnich latach na jej terenie toczą się prace związane ze zmianą miksu paliwowego. Plan zakłada, że do 2035 roku zakład będzie gotowy do całkowitej rezygnacji z węgla.

Pod koniec maja ruszyła budowa nowej kotłowni biomasowej. Na terenie elektrociepłowni działają już jednostki gazowe i olejowe, a docelowo przed zakończeniem transformacji mają także zostać uruchomione pompy ciepła pozwalające na odzysk energii cieplnej ze ścieków.

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