Nic nie wskazywało na ryzyko oszustwa. Samochody warte pół miliona zniknęły

Policjanci odzyskali przywłaszczone auta
31.10.2018 | Zmiany w leasingu
Firma zajmująca się wynajmem i leasingiem pojazdów straciła samochody. Były warte pół miliona złotych. Nieuczciwy klient stanie przed sądem.

Sprawa miała swój początek, kiedy firma leasingowa podpisała umowę z nowym klientem. Jak podaje policja, przeprowadzono wszystkie standardowe procedury weryfikacyjne takie jak kontrola dokumentów, analiza wiarygodności oraz płynności finansowej. Nic nie wskazywało na ryzyko oszustwa.

Przestał regulować raty leasingowe

"Po pewnym czasie klient przestał jednak regulować raty leasingowe, a kontakt z nim całkowicie się urwał. Co więcej, zniknęły również pojazdy o wartości blisko 500 000 złotych. Właściciele firmy, tracąc nadzieję na odzyskanie aut, zgłosili sprawę w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie" - opisała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjanci odzyskali przywłaszczone auta
Źródło: KPP Piaseczno

Policjanci odnaleźli samochody. "Auta zostały dokładnie sprawdzone i zwrócone właścicielowi" - dodała Gąsowska.

Odpowie za przywłaszczenie aut

Zgromadzone przez policjantów materiały trafiły do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

Osoba odpowiedzialna za przywłaszczenie samochodów stanie przed sądem. Za to przestępstwo prawo przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki