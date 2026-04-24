Okolice Nic nie wskazywało na ryzyko oszustwa. Samochody warte pół miliona zniknęły Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

31.10.2018 | Zmiany w leasingu

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sprawa miała swój początek, kiedy firma leasingowa podpisała umowę z nowym klientem. Jak podaje policja, przeprowadzono wszystkie standardowe procedury weryfikacyjne takie jak kontrola dokumentów, analiza wiarygodności oraz płynności finansowej. Nic nie wskazywało na ryzyko oszustwa.

Przestał regulować raty leasingowe

"Po pewnym czasie klient przestał jednak regulować raty leasingowe, a kontakt z nim całkowicie się urwał. Co więcej, zniknęły również pojazdy o wartości blisko 500 000 złotych. Właściciele firmy, tracąc nadzieję na odzyskanie aut, zgłosili sprawę w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie" - opisała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjanci odzyskali przywłaszczone auta Źródło: KPP Piaseczno

Policjanci odnaleźli samochody. "Auta zostały dokładnie sprawdzone i zwrócone właścicielowi" - dodała Gąsowska.

Odpowie za przywłaszczenie aut

Zgromadzone przez policjantów materiały trafiły do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

Osoba odpowiedzialna za przywłaszczenie samochodów stanie przed sądem. Za to przestępstwo prawo przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności.