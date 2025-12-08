Chłopcy utknęli na balkonie. Groziło im wychłodzenie

Chłopcy utknęli na balkonie Źródło: Komenda Stołeczna Policji Chłopcy utknęli na balkonie Źródło: Komenda Stołeczna Policji Chłopcy utknęli na balkonie Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Policjanci interweniowali po zgłoszeniu dotyczącym dwóch chłopców, którzy znajdowali się na balkonie jednego z bloków w Pruszkowie. Zaopiekowali się chłopcami i przekazali im koce termiczne, aby zapobiec wychłodzeniu. Nastolatkowie nie mogli wrócić do znajdującego się na parterze mieszkania, "ponieważ zatrzasnęły się drzwi balkonowe, a do tego również krata, która pozwoliłaby im opuścić pułapkę, w której się znaleźli" - opisał asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Niestety chłopcy nie pamiętali numerów telefonu do ojca ani innych członków rodziny, dlatego policjanci we współpracy z dzielnicowym ustalili kontakt do ich opiekuna.

"Sforsowali zabezpieczenia kraty"

Z uwagi na upływający czas, niską temperaturę oraz realne zagrożenie dla zdrowia nastolatków policjanci podjęli decyzję o zaangażowaniu w akcję strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. "Sforsowali zabezpieczenia kraty, umożliwiając chłopcom bezpieczne opuszczenie balkonu" - opisał Sobótka.

Jak dodał, dzięki skoordynowanym działaniom policjantów oraz strażaków nastolatkowie zostali przekazani pod opiekę rodziny.

