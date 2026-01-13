Awaria urządzeń sterowania ruchem, opóźnione pociągi

O utrudnieniach informuje Zarząd Transportu Miejskiego.
"Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Pruszków do odwołania występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i KM. Możliwe opóźnienia oraz odwołania kursów" - czytamy w komunikacie.
Informacje pojawiły się także na portalu pasażera. Tam dowiadujemy się z kolei, co jest przyczyną utrudnień. "Pruszków - Warszawa Włochy. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 10 minut. Przepraszamy za utrudnieni" - przestrzegają PKP Polskie Linie Kolejowe.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock