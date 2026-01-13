Awaria urządzeń sterowania ruchem, opóźnione pociągi

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

O utrudnieniach informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

"Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Pruszków do odwołania występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i KM. Możliwe opóźnienia oraz odwołania kursów" - czytamy w komunikacie.

Informacje pojawiły się także na portalu pasażera. Tam dowiadujemy się z kolei, co jest przyczyną utrudnień. "Pruszków - Warszawa Włochy. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 10 minut. Przepraszamy za utrudnieni" - przestrzegają PKP Polskie Linie Kolejowe.