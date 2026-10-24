Autobus zjechał do rowu w Dawidach Bankowych
Do zdarzenia, w którym uczestniczył autobus podmiejskiej linii 715, doszło w nocy z piątku na sobotę na ulicy Długiej w Dawidach Bankowych, niedaleko Pruszkowa.
Autobus w rowie
"Wezwanie dostaliśmy parę minut przed północą. Wezwanie dotyczyło zdarzenia z udziałem autobusu miejskiego" - przekazała Ochotnicza Straż Pożarna Dawidy.
Po dotarciu na miejsce, druhowie znaleźli pojazd w rowie. Nie było osób poszkodowanych. "Działania przede wszystkim skupiały się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia" - poinformowała OSP.
Autobus miejski zjechał do rowu
Poza ochotnikami z Dawid i Falent, działania na miejscu prowadziła policja. Wezwano także nadzór ruchu drogowego. Obecny był zespół ratownictwa medycznego.
Występowały utrudnienia w ruchu, ograniczony był przejazd jednym pasem jezdni.
Źródło: tvnwarszawa.pl