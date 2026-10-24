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Okolice

Autobus zjechał do rowu w Dawidach Bankowych

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Autobus miejski zjechał do rowu
Autobus miejski zjechał do rowu
Źródło zdj. gł.: OSP Dawidy / Facebook
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Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w sobotę w miejscowości Dawidy Bankowe (Mazowieckie), gdzie kierowca autobusu zjechał do przydrożnego rowu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Do zdarzenia, w którym uczestniczył autobus podmiejskiej linii 715, doszło w nocy z piątku na sobotę na ulicy Długiej w Dawidach Bankowych, niedaleko Pruszkowa.

Autobus w rowie

"Wezwanie dostaliśmy parę minut przed północą. Wezwanie dotyczyło zdarzenia z udziałem autobusu miejskiego" - przekazała Ochotnicza Straż Pożarna Dawidy.

Po dotarciu na miejsce, druhowie znaleźli pojazd w rowie. Nie było osób poszkodowanych. "Działania przede wszystkim skupiały się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia" - poinformowała OSP.

Autobus miejski zjechał do rowu
Autobus miejski zjechał do rowu
Autobus miejski zjechał do rowu
Źródło zdjęcia: OSP Dawidy / Facebook
Autobus miejski zjechał do rowu
Autobus miejski zjechał do rowu
Źródło zdjęcia: OSP Dawidy / Facebook
Autobus miejski zjechał do rowu
Autobus miejski zjechał do rowu
Źródło zdjęcia: OSP Dawidy / Facebook

Poza ochotnikami z Dawid i Falent, działania na miejscu prowadziła policja. Wezwano także nadzór ruchu drogowego. Obecny był zespół ratownictwa medycznego.

Występowały utrudnienia w ruchu, ograniczony był przejazd jednym pasem jezdni.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieautobusKomunikacja Miejska
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