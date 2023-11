26-latek został dotkliwie pobity, nie przeżył. Zarzuty dla trzech osób

Informacje w tej sprawie we wtorek dotarły do naszego reportera - Artura Węgrzynowicza. - W poniedziałek w godzinach popołudniowych w mieszkaniu w Pruszkowie przy ulicy Ołówkowej doszło do morderstwa. Nie żyje 26-latek. Zatrzymani mężczyzna i kobieta. Nie chcieli wpuścić służb do mieszkania, dłuższy czas przebywali z ciałem. Wysprzątali również mieszkanie - dowiedział się Węgrzynowicz.