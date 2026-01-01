Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Rowerzysta zginął, kierowca próbował uciec. Sąd zdecydował o areszcie

Policjanci zatrzymali 39-latka
Do zdarzenia doszło w powiecie białobrzeskim
Źródło: Google Earth
Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla kierowcy podejrzanego o śmiertelne potrącenie rowerzysty w miejscowości Promna-Kolonia (Mazowsze). Według śledczych, mężczyzna był w chwili wypadku pijany i uciekł z miejsca zdarzenia.

Do wypadku doszło późnym popołudniem 7 grudnia. w miejscowości Promna-Kolonia w powiecie białobrzeskim na drodze lokalnej przy trasie S7. Stało się to na nieoświetlonym łuku, poza terenem zabudowanym.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. "Ustalono, że doszło do potrącenia rowerzysty, jadącego drogą lokalną relacji Falęcice - Broniszew, przez samochód osobowy marki Opel Vectra. Mężczyzna kierujący rowerem w wyniku doznanych obrażeń zmarł, a sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia" - przypomina prokurator Aneta Góźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Grozi mu do 20 lat więzienia

Policjanci namierzyli mężczyznę, który miał kierować pojazdem w chwili wypadku - to 39-letni Michał J. Gdy doszło do jego zatrzymania, był nietrzeźwy.

Policjanci zatrzymali 39-latka
Policjanci zatrzymali 39-latka
Źródło: KPP Białobrzegi

Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczęła w tej sprawie śledztwo. Jak informuje prokurator Góźdź, mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości, ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości wynoszącym 2,18 promila alkoholu.

"Michał J. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia" - dodaje rzeczniczka radomskiej prokuratury.

Śledczy wnioskowali o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku.

Mężczyźnie grozi kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wypadek w miejscowości Ligówko
Czołowe zderzenie na lokalnej drodze. Kierująca zginęła, troje rannych
Śmiertelne potrącenie pieszego niedaleko Pułtuska
Szedł drogą po zmroku, potrącił go samochód. Pieszy nie żyje
Kierowcy grozi do 20 lat więzienia
Potrącił rowerzystkę i odjechał. Kobieta nie żyje
OGLĄDAJ: Powitaj z nami Nowy Rok. Oglądaj TVN24
Nowy Rok

Powitaj z nami Nowy Rok. Oglądaj TVN24

Nowy Rok
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Białobrzegi

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieProkuraturaBiałobrzegi
Czytaj także:
Strażnicy miejscy zajęli się zagubioną seniorką
Wystarczył telefon. 86-latka i 90-latek bezpiecznie wrócili do swoich rodzin
Śródmieście
Dachowanie po zderzeniu w Alejach Jerozolimskich
Zderzył się z innym autem i dachował. Był pijany
Ochota
Most nad Świdrem
Porozumienie samorządów. Stuletni most przejdzie modernizację
Okolice
Choinka na placu Zamkowym (zdj. ilustracyjne)
Pożar choinki na placu Zamkowym. "Efekt wystrzałów petard i fajerwerków"
Śródmieście
Pożar w domku działkowym w Cieksynie
Spłonęło poddasze, pękła też rura i woda zalała parter
Okolice
Wypadek karetki w Jedlińsku
Zginął ratownik medyczny, kierowca karetki skazany
Okolice
Stanisławów prawa miejskie odzyska po 156 latach
Od dzisiaj w Polsce jest sześć nowych miast
Okolice
Dom Józefa Piłsudskiego tzw. dworek "Milusin" został wpisany do rejestru zabytków
Służył marszałkowi, później była tam szkoła oficerska, ale i przedszkole
Okolice
PKiN Zegar Milenijny
Sterowany z satelity. Odmierzył ostatnie sekundy do Nowego Roku
Śródmieście
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
"Lotnisko w Modlinie przywróciło pełną funkcjonalność operacyjną". Opóźnienia są nadal
Okolice
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Zniknęły kilkadziesiąt lat temu, cenne wolumeny trafiły na internetową aukcję
Śródmieście
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierował autem. Usłyszał zarzut, musi opuścić Polskę
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie na kolei. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegał pasażerów
Okolice
Policjanci zatrzymali kierowcę, który nie posiadał przy sobie dokumentów, a w jego aucie było czuć zapach marihuany
Chciał ukryć zapach narkotyków, powiesił folię
Okolice
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańcy ponad 120 budynków nie mieli ogrzewania przez całą noc
Praga Północ
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Śnieg znika z jezdni, na chodnikach miejscami wciąż biało
Śródmieście
Zima na Lotnisku Chopina
Lotnisko Chopina: odladzanie samolotów może powodować opóźnienia lotów
Włochy
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Wokół Warszawy coraz trudniej będzie kupić alkohol nocą
Klaudia Kamieniarz
Odnowiony pociąg SKM typu elf
Awaria na kolei pod Warszawą, były utrudnienia
Okolice
Przejście dla pieszych na Marszałkowskiej
"Liczby potwierdzają - przejście było i jest potrzebne"
Śródmieście
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
METEO
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Śnieżyca w Warszawie, trudne warunki nie tylko na drogach
Ulice
Strażnicy miejscy zauważyli rozbite auto
Rozbite auto i historia o nieznajomym, który chciał się przejechać
Praga Południe
Zderzenie w okolicy Mławy
Zderzenie czterech pojazdów na ekspresówce
Okolice
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Odpowie za śmierć znajomego. Do zabójstwa się nie przyznaje
Okolice
Miś Uszatek wrócił do Łodzi
Odnaleźli Colargola, Uszatka i Pik-Poka. Lalki wróciły do Łodzi
TVN24
Świąteczny pociąg metra
Komunikacja "zwolniła obroty". Rozkłady na sylwestra, Nowy Rok i Trzech Króli
Komunikacja
Wypadek pod Mławą
Na śliskiej nawierzchni uderzyła w drzewo. Zginęła
Okolice
Zatrzymany za groźby karalne i znęcanie trafił do aresztu
"Zaczął kopać w drzwi, grożąc kobiecie i dzieciom". Miał maczetę
Ochota
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo Mai z Mławy. Sąd apelacyjny ocenił odmowę wydania listu żelaznego
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki