Wjechał w tył ciężarówki, kabina kierowcy została zmiażdżona
Jak poinformowała młodsza aspirant Magdalena Zawadzka-Miros z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach, do zdarzenia doszło około godziny 13 na jezdni w kierunku Radomia.
- Kierujący samochodem dostawczym wjechał w tył ciągnika siodłowego. Mężczyzna z obrażeniami został zabrany do szpitala. Kierowcy ciągnika nic się nie stało. Był trzeźwy - poinformowała policjantka.
Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że siła uderzenia była znaczna. Kabina kierowcy samochodu dostawczego została kompletnie zmiażdżona.
Na miejscu występowały utrudnienia w ruchu. Wyłączony był jeden pas ruchu w kierunku Radomia.
Źródło: tvnwarszawa.pl