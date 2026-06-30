Okolice Wjechał w tył ciężarówki, kabina kierowcy została zmiażdżona Oprac. Dariusz Gałązka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Pomoc Drogowa 24h Białobrzegi

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Jak poinformowała młodsza aspirant Magdalena Zawadzka-Miros z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach, do zdarzenia doszło około godziny 13 na jezdni w kierunku Radomia.

- Kierujący samochodem dostawczym wjechał w tył ciągnika siodłowego. Mężczyzna z obrażeniami został zabrany do szpitala. Kierowcy ciągnika nic się nie stało. Był trzeźwy - poinformowała policjantka.

Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że siła uderzenia była znaczna. Kabina kierowcy samochodu dostawczego została kompletnie zmiażdżona.

Na miejscu występowały utrudnienia w ruchu. Wyłączony był jeden pas ruchu w kierunku Radomia.

Wypadek na trasie S7 Źródło zdjęcia: Pomoc Drogowa 24h Białobrzegi