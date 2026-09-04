Potrącił kobietę na parkingu i odjechał
Policjanci z Piaseczna otrzymali zgłoszenie o potrąceniu kobiety na jednym z parkingów na terenie gminy Prażmów. "Z przekazanych informacji wynikało, że kierujący pojazdem po zdarzeniu odjechał" - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie.
Potrącona kobieta doznała urazu nogi. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu. Ten zapis pozwolił ustalić, kto kierował autem. Kierowca został zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania.
Promile i zakaz prowadzenia
"Badanie alkomatem wykazało, że 47-latek w wydychanym powietrzu miał blisko dwa promile alkoholu. Dodatkowo sprawdzenie w policyjnych systemach informacyjnych potwierdziło, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów" - przekazała Gąsowska.
Usłyszał zarzuty związane ze spowodowaniem wypadku drogowego oraz kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości i pomimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.
"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji" - zaznaczyła Gąsowska.
Postępowanie w sprawie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.