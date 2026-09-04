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Okolice

Potrącił kobietę na parkingu i odjechał

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Potrącił kobietę na parkingu
Potrącił kobietę i odjechał
Źródło wideo: KPP Piaseczno
Źródło zdj. gł.: KPP Piaseczno
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Potrącił kobietę na parkingu i odjechał. W jego namierzeniu pomogło nagranie z kamery monitoringu. 47-latek w chwili zatrzymania był pijany. Ma sądowy zakaz prowadzenia aut.

Policjanci z Piaseczna otrzymali zgłoszenie o potrąceniu kobiety na jednym z parkingów na terenie gminy Prażmów. "Z przekazanych informacji wynikało, że kierujący pojazdem po zdarzeniu odjechał" - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie.

Potrącona kobieta doznała urazu nogi. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu. Ten zapis pozwolił ustalić, kto kierował autem. Kierowca został zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania. 

Promile i zakaz prowadzenia

"Badanie alkomatem wykazało, że 47-latek w wydychanym powietrzu miał blisko dwa promile alkoholu. Dodatkowo sprawdzenie w policyjnych systemach informacyjnych potwierdziło, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów" - przekazała Gąsowska.

Usłyszał zarzuty związane ze spowodowaniem wypadku drogowego oraz kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości i pomimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji" - zaznaczyła Gąsowska.

Postępowanie w sprawie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. 

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieAlkoholPrzestępczość w WarszawiePolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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