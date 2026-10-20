Okolice Po kłótni wrócił z nożem. Zarzuty dla 45-latka Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

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W sobotnie popołudnie piaseczyńscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie z którego wynikało, że w pobliskim Prażmowie mężczyzna groził innym osobom przy użyciu noża.

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"Poszedł do domu i wziął nóż"

"Na miejscu okazało się, że nietrzeźwy 45-latek, najpierw wdał się z sprzeczkę z innymi mężczyznami, a następnie poszedł do domu, wziął nóż i ponownie pojawił się na jednej z ulic grożąc przy jego użyciu tym samym osobom. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna ma w swoim organizmie ponad dwa promile alkoholu. Został zatrzymany, a nóż zabezpieczony" - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Funkcjonariusze zaczęli gromadzić materiał dowodowy i przesłuchiwać świadków. Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut z artykułu 190 par. 1 Kodeksu karnego.

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 190 par. 1 Kodeksu karnego

Mężczyzna groził nożem dwóm osobom Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Decyzją prokuratora, 45-latek został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi.