W pożarze straciła matkę, leśnicy uratowali młodą sarnę

Leśnicy uratowali sarnę z terenu pożaru
Gaszenie pożaru lasu pod Warszawą
Strażnicy leśni z Nadleśnictwa Mińsk uratowali osierocone koźlę sarny, które przeżyło pożar lasu, ukrywając się w zagłębieniu terenu. Niestety, w pobliżu odnaleziono martwą matkę malucha.

"Zwierzę było zupełnie zdrowe i pełne sił ale po dokładnym sprawdzeniu terenu odnaleźli również martwą już matkę koźlaka" - podali przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Leśnicy podjęli decyzję o zabraniu sarny i przewiezieniu jej do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych prowadzonego przez Nadleśnictwo Płock.

"Młode jest już bezpieczne i znajduje się pod troskliwą opieką płockich leśników" - zapewnili leśnicy.

Pożar lasu pod Warszawą

Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu.

Rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec przekazał w sobotę, że wciąż pojawiają się drobne zarzewia ognia "w rejonie końcowego odcinka wczorajszego frontu".

Leśnicy cały czas pracują na miejscu objętym pożarem. Działania miejscowej służby terenowej oraz strażaków wspierają również strażnicy z Grupy Interwencyjnej Straży Leśnej.

Obszar pożaru zabezpieczony, ale działania utrudnia pogoda
Obszar pożaru zabezpieczony, ale działania utrudnia pogoda

Alicja Glinianowicz
