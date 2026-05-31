Okolice W pożarze straciła matkę, leśnicy uratowali młodą sarnę Oprac. Alicja Glinianowicz |

Gaszenie pożaru lasu pod Warszawą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Zwierzę było zupełnie zdrowe i pełne sił ale po dokładnym sprawdzeniu terenu odnaleźli również martwą już matkę koźlaka" - podali przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Leśnicy podjęli decyzję o zabraniu sarny i przewiezieniu jej do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych prowadzonego przez Nadleśnictwo Płock.

"Młode jest już bezpieczne i znajduje się pod troskliwą opieką płockich leśników" - zapewnili leśnicy.

Uratowali młodą sarnę z terenu pożaru Leśnicy uratowali sarnę z terenu pożaru Źródło zdjęcia: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Leśnicy uratowali sarnę z terenu pożaru Źródło zdjęcia: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Leśnicy uratowali sarnę z terenu pożaru Źródło zdjęcia: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

Pożar lasu pod Warszawą

Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu.

Rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec przekazał w sobotę, że wciąż pojawiają się drobne zarzewia ognia "w rejonie końcowego odcinka wczorajszego frontu".

Leśnicy cały czas pracują na miejscu objętym pożarem. Działania miejscowej służby terenowej oraz strażaków wspierają również strażnicy z Grupy Interwencyjnej Straży Leśnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Obszar pożaru zabezpieczony, ale działania utrudnia pogoda Mazowsze