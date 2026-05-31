W pożarze straciła matkę, leśnicy uratowali młodą sarnę
"Zwierzę było zupełnie zdrowe i pełne sił ale po dokładnym sprawdzeniu terenu odnaleźli również martwą już matkę koźlaka" - podali przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
Leśnicy podjęli decyzję o zabraniu sarny i przewiezieniu jej do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych prowadzonego przez Nadleśnictwo Płock.
"Młode jest już bezpieczne i znajduje się pod troskliwą opieką płockich leśników" - zapewnili leśnicy.
Pożar lasu pod Warszawą
Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu.
Rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec przekazał w sobotę, że wciąż pojawiają się drobne zarzewia ognia "w rejonie końcowego odcinka wczorajszego frontu".
Leśnicy cały czas pracują na miejscu objętym pożarem. Działania miejscowej służby terenowej oraz strażaków wspierają również strażnicy z Grupy Interwencyjnej Straży Leśnej.