"Co jakiś czas powstają nowe zarzewia ognia"

Pożar na Mazowszu widziany z góry
Wiceszef MSWiA o akcji gaśniczej lasów pod Warszawą
- Na pewno kolejna ciężka noc przed strażakami, którzy tu prowadzą działania. Sytuacja jest dynamiczna i ona się zmienia. To wszystko wynika z tego, że mamy ten mocny, porywisty wiatr - mówił po godzinie 16 generał Wiesław Leśniakiewicz, oceniając akcję gaśniczą pożaru 300 hektarów lasu pod Warszawą.

- Zgodnie z przewidywaniami popołudniowy wiatr powoduje jednak dodatkowe zagrożenia i można powiedzieć, że nie mamy takiej stabilnej sytuacji. Dlatego co jakiś czas powstają jakieś nowe zarzewia ognia - powiedział na antenie TVN24 generał Leśniakiewicz, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Zmęczeni ratownicy i trudna akcja gaśnicza

Jak dodał, trwa dyslokacja sił i środków i przekierowanie na nowe obszary zagrożone. - To cały czas uruchomienie śmigłowców właśnie i Dromaderów, które zrzucają wodę. Pogoda nie sprzyja strażakom w działaniach ratowniczych. Widzimy bardzo mocny, chwilami porywisty wiatr - zauważył generał Leśniakiewicz.

Zdaniem wiceszefa MSWiA zasoby, które udało się zgromadzić, są na tyle duże, że - jego zdaniem - nie doprowadzą do dalszego rozwoju tego pożaru, bo areał jest bardzo duży. Dodał, że dowodzący akcją gaśniczą podjął decyzję o skierowaniu dodatkowych sił na teren akcji. - Mając na uwadze rotację zmęczonych już ratowników, przyjeżdżają dodatkowe grupy właśnie, przygotowane do gaszenia pożarów naziemnych. Stąd też ta akcja ratownicza jest organizowana. Aktualnie trwa właśnie posiedzenie sztabu - wskazał.

Źródło zdjęcia: PAP/Przemysław Piątkowski

W dyspozycji jest też kompania lubelska, która niedawno gasiła u siebie pożar. W drodze są także siły komendy z Łodzi. Wieczorem ma być też rotacja z Akademii Pożarniczej. - Na pewno kolejna ciężka noc przed strażakami, którzy tu prowadzą działania. Jest oczywiście nadal policja i współdziałanie ze służbami leśnymi. Sytuacja jest dynamiczna i ona się zmienia. To wszystko wynika z tego, że mamy ten mocny, porywisty wiatr, a zgodnie z informacją, jaką otrzymaliśmy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ten wiatr ucichnie dopiero około godziny 20 - powiedział generał Leśniakiewicz.

Jak doszło do wielkiego pożaru. Policja sprawdza hipotezy
MAZOWSZE

Leśniakiewicz zaznaczył, że po zmroku samoloty gaśnicze i śmigłowce zakończą działania, jednak noc zwykle sprzyja stabilizacji sytuacji pożarowej. W tym czasie strażacy mają koncentrować się na dogaszaniu zarzewi i zabezpieczaniu terenu.

Podkreślił również, że jednym z priorytetów pozostaje bezpieczeństwo ratowników. Jak wskazał, strażacy pracują w bardzo trudnych warunkach, na rozgrzanym terenie, gdzie istnieje ryzyko gwałtownego rozprzestrzenienia się ognia.

Pytany o przewidywany czas zakończenia akcji, odparł, że obecnie nie sposób określić, czy pożar uda się ugasić w ciągu najbliższych dni. Zwrócił uwagę, że teren objęty pożarem jest bardzo rozległy i wymaga dokładnego sprawdzenia oraz dogaszenia wszystkich jego ognisk. - To będą działania wielodniowe i oby skuteczne – powiedział.

Pożar na dwa powiaty

Pożar lasu w powiecie wołomińskim zgłoszono w czwartek ok. godz. 13.30. Był to tzw. pożar wierzchołkowy - ogień przenosił się w koronach drzew.

- Na podstawie danych termalnych z drona Bayraktar strażacy szacują, że pożarem objętych jest około 300 hektarów lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego - przekazał wcześniej rzecznik prasowy PSP starszy kapitan Wojciech Gralec. W rejonie działań służb są utrudnienia w ruchu; nadal wyłączony jest ok. 30-kilometrowy odcinek drogi krajowej numer 50.

- Ze względu na trudne warunki pogodowe, w tym brak opadów oraz porywisty wiatr, ogień szybko rozprzestrzeniał się w kierunku powiatu mińskiego. W związku z tym do działań kierowano kolejne siły i środki - przekazał Gralec.

Dodał, że w piątek rano w akcji uczestniczyło ponad 800 strażaków oraz ponad 200 pojazdów.

- Do wsparcia działań w powiatach wołomińskim i mińskim z terenu woj. mazowieckiego skierowano m.in. plutony z powiatów legionowskiego, wyszkowskiego i garwolińskiego, a także plutony wyspecjalizowane w gaszeniu pożarów lasów z powiatów siedleckiego i węgrowskiego - powiedział.

Mazowieckich strażaków wspierają także siły i środki Akademii Pożarniczej, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz specjalistyczne grupy GFFF (Ground Forest Fire Fighting) z Poznania, Łodzi, Lublina i Olsztyna wyspecjalizowane w gaszeniu pożarów lasów w trudnym terenie, i działających bez udziału pojazdów.

Policyjny Black Hawk w akcji

W akcji biorą również udział znaczne siły policji. Jak poinformował podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji, po godz. 9 na miejscu było 248 policjantów i 70 pojazdów policyjnych.

- Oprócz tego w akcji gaśniczej bierze udział policyjny Black Hawk. Policjanci zabezpieczają również miejsca zdarzenia, nie dopuszczają postronnych osób do wjazdu do lasu, gdzie jest w tej chwili pożar - powiedział.

Dodał, że w związku z pożarem obecnie wyłączony z ruchu jest odcinek drogi krajowej numer 50, od Łochowa do Stanisławowa na odcinku około 29 kilometrów. - Ruch w miejscowości Łochów kierowany jest na drogę krajową nr 62 w kierunku na Węgrów. Dalej jest kierowany na drogę wojewódzką 637 w kierunku Stanisławowa, gdzie na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 50 kierujemy w lewo na Mińsk Mazowiecki - przekazał.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
