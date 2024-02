Ekspresówką jak po torze wyścigowym. Kierowca surowo ukarany

Trzy tysiące złotych mandatu, a do tego 13 punktów karnych - tak ukarany został 38-latek, który na trasie S8 pod Warszawą pędził ponad 170 kilometrów na godzinę. Kierowca nawet nie zorientował się, że jego wykroczenie zostało zarejestrowane przez odcinkowy pomiar prędkości.

We wtorek (20 lutego) policjanci z mazowieckiej grupy SPEED, jadąc nieoznakowanym radiowozem, zauważyli na terenie powiatu wyszkowskiego bardzo szybko poruszający się samochód. Kierowca jechał ekspresową trasą S8 w kierunku Wyszkowa.

Wysoki mandat za przekroczenie prędkości

Jak przekazała w komunikacie aspirant Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej, osobowy volkswagen poruszał się z prędkością przekraczającą 170 kilometrów na godzinę. "Rajd" nagrała kamera nieoznakowanego radiowozu. To jednak niejedyny dowód przeciwko nieodpowiedzialnemu kierowcy.

"Jeszcze raz apelujemy do kierowców o jazdę zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Nadmierna prędkość to nadal jedna z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków drogowych, dlatego warto zdjąć nogę z gazu aby bezpiecznie dojechać do celu podróży" - czytamy w komunikacie.