Ciało mężczyzny w pustostanie

W sobotę, 10 stycznia, w godzinach wieczornych funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego komendy powiatowej w Wyszkowie w związku z niskimi temperaturami kontrolowali pustostany na terenie miasta.

"W jednym ze sprawdzanych budynków policjanci zauważyli zwłoki mężczyzny. Na miejscu lekarz stwierdził zgon w wyniku wychłodzenia organizmu. Zmarły to 45-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. Na miejscu przeprowadzono czynności pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych czynności, które pozwolą na dokładne ustalenie przyczyny śmierci" - informuje mł. asp. Ilona Puścian z wyszkowskiej policji.

Od początku tego roku z powodu wychłodzenia, według danych policji, zmarło w Polsce dziewięć osób.

"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka"

Zima to czas, w którym osoby w kryzysie bezdomności, samotne i nietrzeźwe są szczególnie narażone na wychłodzenie.

Policjanci kontrolują miejsca, w których mogą szukać schronienia osoby w kryzysie bezdomności, takie jak pustostany, ogródki działkowe, altanki czy piwnice. Sprawdzają stan tych osób, oferują pomoc i proponują przewiezienie do ośrodków, gdzie można otrzymać ciepły posiłek, schronienie i bezpieczne warunki.

"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Jeśli zauważysz kogoś narażonego na wychłodzenie - leżącego na ławce, w nieogrzewanym pomieszczeniu czy pod wpływem alkoholu na mrozie - zareaguj natychmiast. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, aby powiadomić służby. Każde zgłoszenie jest traktowane priorytetowo i natychmiast weryfikowane. Możesz też zgłosić miejsce przebywania osoby potrzebującej pomocy za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – wybierz kategorię 'Osoba bezdomna wymagająca pomocy' i oznacz lokalizację na mapie" - przypominają policjanci.

Pamiętajmy również o starszych i samotnych sąsiadach. Warto sprawdzić, czy nie potrzebują wsparcia w codziennych sprawach, np. zakupach, lub powiadomić ośrodek pomocy społecznej.

Jeśli zauważysz osobę, która: - przebywa na mrozie i może być wychłodzona; - jest w miejscu nienadającym się do schronienia; - sprawia wrażenie zdezorientowanej, chorej lub nietrzeźwej; - jest osobą starszą lub samotną i może potrzebować wsparcia; poinformuj odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką policji.

