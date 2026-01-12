Ciało mężczyzny w pustostanie

W sobotę, 10 stycznia, w godzinach wieczornych funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego komendy powiatowej w Wyszkowie w związku z niskimi temperaturami kontrolowali pustostany na terenie miasta.
"W jednym ze sprawdzanych budynków policjanci zauważyli zwłoki mężczyzny. Na miejscu lekarz stwierdził zgon w wyniku wychłodzenia organizmu. Zmarły to 45-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. Na miejscu przeprowadzono czynności pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych czynności, które pozwolą na dokładne ustalenie przyczyny śmierci" - informuje mł. asp. Ilona Puścian z wyszkowskiej policji.
Od początku tego roku z powodu wychłodzenia, według danych policji, zmarło w Polsce dziewięć osób.
"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka"
Zima to czas, w którym osoby w kryzysie bezdomności, samotne i nietrzeźwe są szczególnie narażone na wychłodzenie.
Policjanci kontrolują miejsca, w których mogą szukać schronienia osoby w kryzysie bezdomności, takie jak pustostany, ogródki działkowe, altanki czy piwnice. Sprawdzają stan tych osób, oferują pomoc i proponują przewiezienie do ośrodków, gdzie można otrzymać ciepły posiłek, schronienie i bezpieczne warunki.
"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Jeśli zauważysz kogoś narażonego na wychłodzenie - leżącego na ławce, w nieogrzewanym pomieszczeniu czy pod wpływem alkoholu na mrozie - zareaguj natychmiast. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, aby powiadomić służby. Każde zgłoszenie jest traktowane priorytetowo i natychmiast weryfikowane. Możesz też zgłosić miejsce przebywania osoby potrzebującej pomocy za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – wybierz kategorię 'Osoba bezdomna wymagająca pomocy' i oznacz lokalizację na mapie" - przypominają policjanci.
Pamiętajmy również o starszych i samotnych sąsiadach. Warto sprawdzić, czy nie potrzebują wsparcia w codziennych sprawach, np. zakupach, lub powiadomić ośrodek pomocy społecznej.
Jeśli zauważysz osobę, która: - przebywa na mrozie i może być wychłodzona; - jest w miejscu nienadającym się do schronienia; - sprawia wrażenie zdezorientowanej, chorej lub nietrzeźwej; - jest osobą starszą lub samotną i może potrzebować wsparcia;
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl/KPP Wyszków
Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecka policja