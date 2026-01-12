Logo TVN Warszawa
Ciało mężczyzny w pustostanie

Policjanci kontrolują pustostany
Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o śniegu i mrozie w nadchodzących dniach
Źródło: TVN24
Policjanci codziennie patrolują teraz miejsca, gdzie mogą znajdować się osoby potrzebujące pomocy. W sobotę znaleźli zwłoki mężczyzny w opuszczonym budynku na terenie powiatu wyszkowskiego.

W sobotę, 10 stycznia, w godzinach wieczornych funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego komendy powiatowej w Wyszkowie w związku z niskimi temperaturami kontrolowali pustostany na terenie miasta. 

"W jednym ze sprawdzanych budynków policjanci zauważyli zwłoki mężczyzny. Na miejscu lekarz stwierdził zgon w wyniku wychłodzenia organizmu. Zmarły to 45-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. Na miejscu przeprowadzono czynności pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych czynności, które pozwolą na dokładne ustalenie przyczyny śmierci" - informuje mł. asp. Ilona Puścian z wyszkowskiej policji.

Wychłodzenie organizmu
Wychłodzenie organizmu
Źródło: PAP

Od początku tego roku z powodu wychłodzenia, według danych policji, zmarło w Polsce dziewięć osób.

Tragiczny bilans mrozów w Polsce
Tragiczny bilans mrozów. Nie żyją dwie osoby
TVN24
Ofiarami mrozów najczęściej padają osoby bezdomne
Kolejne ofiary mrozu. Apel służb o czujność
TVN24
Żandarmeria Wojskowa
Zaginiony żołnierz nie żyje, prokuratura bada okoliczności tragedii
Ursynów

"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka"

Zima to czas, w którym osoby w kryzysie bezdomności, samotne i nietrzeźwe są szczególnie narażone na wychłodzenie.

Policjanci kontrolują miejsca, w których mogą szukać schronienia osoby w kryzysie bezdomności, takie jak pustostany, ogródki działkowe, altanki czy piwnice. Sprawdzają stan tych osób, oferują pomoc i proponują przewiezienie do ośrodków, gdzie można otrzymać ciepły posiłek, schronienie i bezpieczne warunki.

"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Jeśli zauważysz kogoś narażonego na wychłodzenie - leżącego na ławce, w nieogrzewanym pomieszczeniu czy pod wpływem alkoholu na mrozie - zareaguj natychmiast. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, aby powiadomić służby. Każde zgłoszenie jest traktowane priorytetowo i natychmiast weryfikowane. Możesz też zgłosić miejsce przebywania osoby potrzebującej pomocy za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – wybierz kategorię 'Osoba bezdomna wymagająca pomocy' i oznacz lokalizację na mapie" - przypominają policjanci.

Pamiętajmy również o starszych i samotnych sąsiadach. Warto sprawdzić, czy nie potrzebują wsparcia w codziennych sprawach, np. zakupach, lub powiadomić ośrodek pomocy społecznej.

Od 15 lat mieszka w ziemiance nad Wisłą
Od 15 lat mieszka w ziemiance nad Wisłą

Praga Północ
Policjanci kontrolują pustostany
Policjanci kontrolują pustostany
Źródło: Mazowiecka policja
Jeśli zauważysz osobę, która: - przebywa na mrozie i może być wychłodzona; - jest w miejscu nienadającym się do schronienia; - sprawia wrażenie zdezorientowanej, chorej lub nietrzeźwej; - jest osobą starszą lub samotną i może potrzebować wsparcia;
poinformuj odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką policji.
"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd

"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd

Agata Daniluk
Marzną ci dłonie i stopy? Eksperci radzą: odstaw popularne napoje

Marzną ci dłonie i stopy? Eksperci radzą: odstaw popularne napoje

Agnieszka Pióro
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl/KPP Wyszków

Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecka policja

