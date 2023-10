Poszła na grzyby i zaginęła w lesie. Odnalazł ją policyjny pies

W lesie, w powiecie szydłowieckim, zgubiła się 73-letnia kobieta. Wyszła na grzyby i nie wróciła do domu. Śladem zaginionej ruszył Nador, policyjny pies tropiący z komendy miejskiej w Radomiu. Kobietę udało się odnaleźć po czterech godzinach od zgłoszenia zaginięcia.

W czwartek wieczorem dyżurny szydłowieckiej komendy został powiadomiony o zaginięciu 73-letniej kobiety, która poszła na grzyby do lasu w okolicach Majdowa.

W akcję poszukiwawczą oprócz policjantów, strażaków i rodziny zaginionej włączony został policyjny pies Nador z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Czworonożny funkcjonariusz ruszył śladem kobiety i poprowadził mundurowych około trzy kilometry w głąb lasu, wprost do miejsca, w którym siedziała wyziębiona 73-latka. "Na szczęście kobieta po udzielonej pomocy nie potrzebowała hospitalizacji i została przekazana rodzinie" – poinformowała policja.

Nador po raz kolejny udowodnił, że jego nos nie zawodzi. Wcześniej w lesie w powiecie zwoleńskim odnalazł osłabionego i wyziębionego 81-latka. Pies brał także udział w poszukiwaniach 39-letniej kobiety oraz 85-letniego mężczyzny. W ubiegłym roku doprowadził z kolei policjantów do sprawcy włamania w powiecie grójeckim.

Co zrobić, kiedy zgubi się w lesie?

Policjanci podkreślają, że pierwszą i najważniejszą zasadą jest: nie panikować. "Panika prowadzi jedynie do wewnętrznego chaosu, przez który można popełnić niebezpieczne błędy. Trzeba usiąść i odpocząć. Zastanowić się, czy damy radę wrócić po swoich śladach, czy jednak zupełnie nie wiemy, gdzie jesteśmy" - podpowiadają. I dodają, że dobrą praktyką dla zagubionych jest to, żeby zatrzymać się w miejscu, w którym zgubili drogę. Pomoże to nie kluczyć i nie pogarszać swojej sytuacji.