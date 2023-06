Był poszukiwany od pięciu lat. Przed policjantami ukrył się w łanach zboża

47-letni mężczyzna od pięciu lat był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. Gdy policjanci ustalili miejsce jego pobytu i przyjechali go zatrzymać, mężczyzna najpierw ukrył się na drzewie, później pobiegł w łany zboża. "Po zatrzymaniu nie krył swojego niezadowolenia" - przekazała rzeczniczka mokotowskiej policji aspirant Iwona Kijowska.

"Zeskoczył z drzewa i podjął próbę ucieczki"

"Pojechali we wcześniej wytypowane miejsce, lecz na pierwszy rzut oka nikogo, oprócz gospodarza, nie zauważyli. Po chwili jednak funkcjonariusze dostrzegli poszukiwanego mężczyznę, który siedział na drzewie" - przekazała w komunikacie aspirant Kijowska. Jak dodała, "na wyraźne polecenie policjantów, aby mężczyzna zszedł, nieoczekiwanie zeskoczył z drzewa, ale po drugiej stronie ogrodzenia. Podjął natychmiastową próbę ucieczki w kierunku pól zbożowych, łąk i zagajnika".

Policjanci zatrzymali poszukiwanego i przewieźli go do mokotowskiej policji, skąd trafił do zakładu karnego zgodnie z wyrokami sądów. Poszukiwany kolejne miesiące spędzi za kratkami za dokonane przestępstwa przeciwko mieniu i życiu.