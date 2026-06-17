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Okolice

Kierowca w szpitalu, łoś nie przeżył zderzenia z autem

Kierowca po wypadku trafił do szpitala. Łoś nie przeżył zderzenia z autem
Zwierzęta na drogach (wideo archiwalne)
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: Policja Płońsk
Na drodze nagle pojawił się łoś, kierowca nie miał już szans na reakcję. Doszło do wypadku. Kierowca trafił do szpitala. Łoś nie przeżył zderzenia z autem.

W środę wieczorem w miejscowości Koliszewo, gmina Sochocin, po doszło do zderzenia samochodu osobowego z łosiem. Na miejscu policjanci zastali uszkodzonego Volkswagena oraz strażaków udzielających pomocy kierowcy.

"44-letni mieszkaniec Warszawy jechał drogą relacji Biele-Wierzbówiec, gdy na jezdnię nagle wtargnął łoś. Kierowca nie miał możliwości uniknięcia zderzenia. Z obrażenia ciała został przewieziony do szpitala. Był trzeźwy" - informuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Łoś nie przeżył zderzenia z samochodem.

Kierowca po wypadku trafił do szpitala. Łoś nie przeżył zderzenia z autem
Kierowca po wypadku trafił do szpitala. Łoś nie przeżył zderzenia z autem
Źródło zdjęcia: Policja Płońsk

Apel o szczególną ostrożność

Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność i zmniejszenie prędkości w rejonach lasów, łąk, zarośli i pól, gdzie prawdopodobieństwo nagłego pojawienia się dzikiej zwierzyny jest bardzo duże.

Jak zapobiec kolizji z dzikim zwierzęciem?

  • Zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze. Jeśli na drodze widzisz znak "Uwaga na dzikie zwierzęta", zachowaj szczególną ostrożność - te oznaczenia są umieszczane w miejscach o zwiększonym ryzyku spotkania zwierząt.
  • Dostosuj prędkość do warunków. Im wolniej jedziesz, tym łatwiej zatrzymać pojazd w przypadku nagłego pojawienia się zwierzęcia na drodze.
  • Obserwuj pobocza. Zwierzęta mogą być widoczne już na skraju lasu lub w zaroślach przy drodze.
  • Nie używaj długich świateł w pobliżu zwierząt. Mogą one oślepić zwierzę i spowodować jego nagłą reakcję, np. wbiegnięcie na jezdnię.

Co zrobić po kolizji z dzikim zwierzęciem

  • Zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i włącz światła awaryjne.
  • Upewnij się, że nikt nie doznał obrażeń, a pojazd nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu.
  • Zadzwoń na numer alarmowy 112 i zgłoś zdarzenie.
  • Nie dotykaj rannego zwierzęcia – może być agresywne lub chore.
Uwaga, dzikie zwierzęta na drogach
Uwaga, dzikie zwierzęta na drogach
Źródło zdjęcia: Lasy Państwowe/Policja
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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkizwierzętaPłońskPolicja
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