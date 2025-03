Przed domem zbudował magazyn na narkotyki

W magazynie zbudowanym przed domem policjanci znaleźli narkotyki Źródło: KRP Warszawa I

Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali w powiecie piaseczyńskim 29-latka. Mężczyzna w wybudowanym magazynie na podwórku przechowywał ponad cztery kilogramy różnych narkotyków. Usłyszał kilka zarzutów, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

Kryminalni z wydziału operacyjno-rozpoznawczego śródmiejskiej komendy rozpracowywali 29-letniego dilera z powiatu piaseczyńskiego.

Narkotyki warte kilkaset tysięcy złotych

- Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony wizytą kryminalnych. Ci znaleźli i zabezpieczyli w specjalnie zbudowanym magazynie przed domem łącznie ponad cztery kilogramy metamfetaminy, mefedronu oraz marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. Były poporcjowane i przygotowane do sprzedaży. Zatrzymanego przewieziono do komendy przy ulicy Wilczej - zrelacjonował rzecznik śródmiejskiej policji młodszy aspirant Jakub Pacyniak.

W prokuraturze zatrzymany usłyszał zarzuty za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzania ich do obrotu. - 29-latek działał w warunkach recydywy, grozi mu do 18 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Piasecznie przychylił się do wniosku prokuratury, stosując wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące - dodał policjant.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

