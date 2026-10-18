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Okolice

Dwie hale, a w nich nielegalny towar warty prawie 16 milionów złotych

W magazynach były artykuły bez polskich znaków akcyzy
KAS zabezpieczyła nielegalne wyroby akcyzowe i podróbki o wartości 16 milionów złotych
Źródło wideo: KAS
Źródło zdj. gł.: Mazowiecka KAS
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W dwóch magazynach na terenie powiatu piaseczyńskiego przechowywane były nielegalne e-papierosy i płyn do palenia oraz podrabiane zegarki o łącznej wartości prawie 16 milionów złotych.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie przeszukali dwie hale magazynowe w powiecie piaseczyńskim. W jednej z nich oraz w zaparkowanym obok samochodzie znaleźli e-papierosy, liquidy i inne wyroby bez polskich znaków akcyzy, a także urządzenia do podgrzewania wkładów tytoniowych. Były tam również zegarki oznaczone zastrzeżonym znakiem towarowym znanej marki. Podobny asortyment nielegalnych towarów był w drugim magazynie.

127 tysięcy e-papierosów

"Łącznie zabezpieczono prawie 127 tysięcy e-papierosów i blisko 6,5 tysiąca sztuk liquidów bez polskich znaków akcyzy, zawierających w sumie 5 868 litrów płynu do palenia oraz prawie dwa tysiące sztuk zegarków oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych marek" - przekazała w komunikacie st. asp. Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wartość wyrobów akcyzowych wynosi ponad 13 miliona złotych, a zegarków blisko trzy miliony.

Nielegalne e-papierosy i podróbki zegarków w dwóch halach na terenie powiatu piaseczyńskiego
Nielegalny towar był warty prawie 16 milionów złotych
Nielegalny towar był warty prawie 16 milionów złotych
Źródło zdjęcia: Mazowiecka KAS
W halach były podrabiane zegarki, oryginały byłyby warte blisko trzy miliony
W halach były podrabiane zegarki, oryginały byłyby warte blisko trzy miliony
Źródło zdjęcia: Mazowiecka KAS
Przeszukali dwa magazyny znaleźli e-papierosy, liquidy i inne wyroby bez polskich znaków akcyzy
Przeszukali dwa magazyny znaleźli e-papierosy, liquidy i inne wyroby bez polskich znaków akcyzy
Źródło zdjęcia: Mazowiecka KAS
W magazynach były artykuły bez polskich znaków akcyzy
W magazynach były artykuły bez polskich znaków akcyzy
Źródło zdjęcia: Mazowiecka KAS

"Szacowana kwota uszczuplenia podatku akcyzowego wynosi ponad 22 miliony złotych" - dodała Pasieczyńska.

Dwaj zatrzymani

Zatrzymano dwóch mężczyzn, obywateli Polski i Wietnamu, którzy przebywali w jednym z kontrolowanych magazynów. Usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw tzw. paserstwa akcyzowego oraz wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Grozi im kara grzywny lub pozbawienia wolności albo obie łącznie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PiasecznoAkcyzaE-papierosyKASKrajowa Administracja Skarbowa
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