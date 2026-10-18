Dwie hale, a w nich nielegalny towar warty prawie 16 milionów złotych
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie przeszukali dwie hale magazynowe w powiecie piaseczyńskim. W jednej z nich oraz w zaparkowanym obok samochodzie znaleźli e-papierosy, liquidy i inne wyroby bez polskich znaków akcyzy, a także urządzenia do podgrzewania wkładów tytoniowych. Były tam również zegarki oznaczone zastrzeżonym znakiem towarowym znanej marki. Podobny asortyment nielegalnych towarów był w drugim magazynie.
127 tysięcy e-papierosów
"Łącznie zabezpieczono prawie 127 tysięcy e-papierosów i blisko 6,5 tysiąca sztuk liquidów bez polskich znaków akcyzy, zawierających w sumie 5 868 litrów płynu do palenia oraz prawie dwa tysiące sztuk zegarków oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych marek" - przekazała w komunikacie st. asp. Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej.
Wartość wyrobów akcyzowych wynosi ponad 13 miliona złotych, a zegarków blisko trzy miliony.
"Szacowana kwota uszczuplenia podatku akcyzowego wynosi ponad 22 miliony złotych" - dodała Pasieczyńska.
Dwaj zatrzymani
Zatrzymano dwóch mężczyzn, obywateli Polski i Wietnamu, którzy przebywali w jednym z kontrolowanych magazynów. Usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw tzw. paserstwa akcyzowego oraz wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Grozi im kara grzywny lub pozbawienia wolności albo obie łącznie.