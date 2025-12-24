Logo TVN Warszawa
21-latek odpowie za znęcanie się nad rodzicami

Przemoc domowa
Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
21-latek jest podejrzany o to, że przez ponad pół roku znęcał się nad swoimi rodzicami. Było to w okresie próby po wcześniejszym wyroku skazującym. On sam twierdzi, że doszło jedynie do kłótni. Został tymczasowo aresztowany.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Według śledczych, w okresie od 1 czerwca do 17 grudnia 2025 roku, 21-letni Jakub S. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoimi rodzicami - Jerzym S. i Małgorzatą S.

Ojca "złapał za szyję i dusił"

"Będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał bez powodu awantury domowe, podczas których wyzywał ich słowami wulgarnymi, powszechnie uznawanymi za obelżywe, ponizał, krytykował, wyganiał z domu, zakłócał spoczynek nocny i niszczył wyposażenie domu. 17 grudnia złapał za szyję i dusił Jerzego S., groził mu zabójstwem, a następnie uderzył Małgorzatę S. kijem od szczotki w kciuk lewej dłoni" - podaje w komunikacie Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. 

Tego dnia 21-latek miał substancje psychotropowe w postaci mefedronu o wadze 1,161 grama. Odpowie za ich posiadanie.

Policjanci zatrzymali stalkera
Nie przeprosił, na sądowym korytarzu wyzywał i groził. Stalker skazany
Katarzyna Kędra
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Miał się znęcać nad ciężarną partnerką. Zarzuty i areszt dla 19-latka
mezczyzna sylwetka okno shutterstock_2272358955
Opiekunka podejrzana o znęcanie się nad podopiecznym

Przyznał się tylko do posiadania narkotyków

"Materiał dowodowy opiera się na zeznaniach rodziców podejrzanego, przeszukaniu i badaniu substancji testerem narkotykowym. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do posiadania substancji psychotropowych, ale nie do znęcania się nad rodzicami. Wyjaśnił, iż nie używał wobec nich przemocy, a doszło jednie do kłótni. 21-latek był już dwukrotnie karany za czyny popełnione na szkodę swoich rodziców. Odbywał zastępczą karę pozbawienia wolności, zaś obecnie zarzucane mu czyny miały miejsce w okresie próby w związku z poprzednim wyrokiem" - dodaje prokurator Łukasiewicz. To oznacza, że teraz odpowie w warunkach recydywy.

Art. 207 §1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Kodeks karny

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. 

Policjanci zatrzymali stalkera
Dwa lata koszmaru i ciąża ze stalkerem. Z takiej matni trudno się wyrwać
Katarzyna Kędra
Do sądu trafił akt oskarżenia
"Bił matkę pięściami, kopał i uderzał śrubokrętem"
Seniorka
Koszmar 91-latki. Syn odpowie za znęcanie się nad matką
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

