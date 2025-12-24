21-latek odpowie za znęcanie się nad rodzicami

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Według śledczych, w okresie od 1 czerwca do 17 grudnia 2025 roku, 21-letni Jakub S. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoimi rodzicami - Jerzym S. i Małgorzatą S.

Ojca "złapał za szyję i dusił"

"Będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał bez powodu awantury domowe, podczas których wyzywał ich słowami wulgarnymi, powszechnie uznawanymi za obelżywe, ponizał, krytykował, wyganiał z domu, zakłócał spoczynek nocny i niszczył wyposażenie domu. 17 grudnia złapał za szyję i dusił Jerzego S., groził mu zabójstwem, a następnie uderzył Małgorzatę S. kijem od szczotki w kciuk lewej dłoni" - podaje w komunikacie Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Tego dnia 21-latek miał substancje psychotropowe w postaci mefedronu o wadze 1,161 grama. Odpowie za ich posiadanie.

Przyznał się tylko do posiadania narkotyków

"Materiał dowodowy opiera się na zeznaniach rodziców podejrzanego, przeszukaniu i badaniu substancji testerem narkotykowym. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do posiadania substancji psychotropowych, ale nie do znęcania się nad rodzicami. Wyjaśnił, iż nie używał wobec nich przemocy, a doszło jednie do kłótni. 21-latek był już dwukrotnie karany za czyny popełnione na szkodę swoich rodziców. Odbywał zastępczą karę pozbawienia wolności, zaś obecnie zarzucane mu czyny miały miejsce w okresie próby w związku z poprzednim wyrokiem" - dodaje prokurator Łukasiewicz. To oznacza, że teraz odpowie w warunkach recydywy.

Art. 207 §1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kodeks karny

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

