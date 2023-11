"Okrutnie znęcał się nad psem i go zabił. Widziało to kilku świadków, nikt nie zareagował"

- Podczas interwencji odnaleźli częściowo zwęglone szczątki psa, które sprawca wyrzucił do przydomowego śmietnika. Jak ustalili, do okrutnego znęcania się nad zwierzęciem i jego zabicia doszło na początku listopada. Zdarzenie to widziało kilku świadków, nikt jednak wówczas nie zareagował - informuje w komunikacie asp. szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie. - Podczas dalszych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna znęcał się i zabił jeszcze dwa inne psy, których był właścicielem. Zabite zwierzęta zakopał na terenie swojej posesji. Wskazał to miejsce - dodaje.