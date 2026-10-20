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Okolice

Cudzoziemcy pracowali nielegalnie, jest wniosek o ukaranie prezesa firmy

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Kontrole straży granicznej w firmach zatrudniających obcokrajowców (zdj. ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
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Strażnicy graniczni przeprowadzili kontrolę w jednej ze spółek na terenie powiatu grójeckiego (Mazowieckie). Firma zatrudniała obcokrajowców pracujących przy sortowaniu owoców. Prezes odpowie teraz za naruszenie przepisów. Z ustaleń strażników wynika, że 11 osób pracowało tam nielegalnie.

Kontrola trwała siedem miesięcy i objęła dokumentację dotyczącą zatrudnienia 80 obywateli Kolumbii, Wenezueli, Brazylii i Ukrainy wykonujących pracę przy sortowaniu owoców.

Zatrudnieni bez zezwoleń

"Funkcjonariusze zespołu do spraw kontroli legalności zatrudnienia z radomskiej placówki Straży Granicznej ustalili, że prezes zarządu spółki nielegalnie powierzył pracę 11 cudzoziemcom z Kolumbii, Brazylii i Wenezueli. Stwierdzone naruszenia dotyczyły przede wszystkim zatrudniania osób bez wymaganych zezwoleń na pracę oraz cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium Polski" - przekazała rzeczniczka prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec.

Funkcjonariusze wykryli również nieprawidłowości związane z niedopełnieniem obowiązków informacyjnych przez pracodawcę.

"Dotyczyły one nieprzekazania właściwemu organowi kopii umów zawartych z cudzoziemcami przed rozpoczęciem przez nich pracy oraz niepowiadomienia starosty o podjęciu lub niepodjęciu pracy na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji" - dodała rzeczniczka.

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami wobec prezesa zarządu spółki, obywatela Polski, zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie. Za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi przepisy przewidują grzywnę w wysokości od trzech do 50 tysięcy złotych.

Kilkadziesiąt kontroli. Bilans

"Funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Radomiu od początku 2026 roku wszczęli 49 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, z których 42 zostały już zakończone. Sprawdzono łącznie dokumentację dotyczącą 750 pracujących obcokrajowców. W 22 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów i nielegalne powierzenie pracy 126 cudzoziemcom" - wyliczyła Bielec.

Jak dodała rzeczniczka, od początku roku funkcjonariusze z tej placówki nałożyli grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 17 tysięcy złotych. Z kolei grzywny wymierzone przedsiębiorcom przez sądy wyniosły łącznie 64 tysiące złotych.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Straż Graniczna
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