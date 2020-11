Policja: blisko 50 kilogramów narkotyków w mieszkaniu wynajmowanym przez 20-latka

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością narkotykową Komendy Stołecznej Policji dostali informację, że na terenie powiatu grodziskiego mężczyzna może wytwarzać oraz posiadać znaczną ilość narkotyków. Jak podaje KSP, policjanci przeszukali wynajmowane przez niego mieszkanie. "Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, piwnic, policjanci znaleźli między innymi płynną amfetaminę, klefedron, substancję sypką, którą przesłano do dalszych badań oraz pieniądze w kwocie 6 tys. złotych. Funkcjonariusze przejęli także wagi, odczynniki chemiczne oraz rożnego rodzaju sprzęt mogący służyć do wytwarzania bądź przetwarzania substancji psychotropowych" - czytamy w policyjnym komunikacie na ten temat.