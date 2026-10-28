Okolice Nie ustąpił pierwszeństwa, doszło do zderzenia Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Kasowanie punktów karnych. Zmiany w przepisach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

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Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu było przyczyną zdarzenia drogowego w Potyczy. To miejscowość położona pod Górą Kalwarią, w powiecie piaseczyńskim.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-latek kierujący ciągnikiem rolniczym nie zastosował się do znaku A-7, doprowadzając do zderzenia z kierującą Oplem" - przekazała w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych, piaseczyńska policja.

Zderzenie w Potyczy Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

Na zdjęciach, opublikowanych przez policję widać, że po zderzeniu samochód osobowy zjechał na pas zieleni i uderzył w drzewo. Również ciągnik częściowo zjechał z drogi.

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Zderzenie w Potyczy Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

Dostał mandat

49-latek został ukarany przez policjantów mandatem w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktami.