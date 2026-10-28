Nie ustąpił pierwszeństwa, doszło do zderzenia
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu było przyczyną zdarzenia drogowego w Potyczy. To miejscowość położona pod Górą Kalwarią, w powiecie piaseczyńskim.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-latek kierujący ciągnikiem rolniczym nie zastosował się do znaku A-7, doprowadzając do zderzenia z kierującą Oplem" - przekazała w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych, piaseczyńska policja.
Na zdjęciach, opublikowanych przez policję widać, że po zderzeniu samochód osobowy zjechał na pas zieleni i uderzył w drzewo. Również ciągnik częściowo zjechał z drogi.
W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
Dostał mandat
49-latek został ukarany przez policjantów mandatem w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktami.
Źródło: tvnwarszawa.pl