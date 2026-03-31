Poszerzanie autostrady. Drogowcy wybrali wykonawcę kolejnego odcinka

Autostrada A2 koło Zgierza w województwie łódzkim Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Wcześniej GDDKiA zdecydowała, że firma Strabag poszerzy też autostradę A2 między Łodzią a Warszawą na obu odcinkach w województwie mazowieckim. Do rozstrzygnięcia pozostał jeszcze wybór wykonawcy na czwartym, ostatnim odcinku inwestycji - od węzła Łódź Północ do Łyszkowic.

Blisko 22 kilometry drogi do przebudowy

Jak poinformowała dyrekcja, oferta Strabag na przebudowę fragmentu o długości 21,8 km między Łyszkowicami a granicą obu województw uzyskała najwyższą liczbę punktów, spełniła wszystkie kryteria formalne oraz mieści się w budżecie przewidzianym na realizację tej części inwestycji.

"Podobnie jak w poprzednich rozstrzygnięciach, wykonawcy uczestniczący w postępowaniu mają 10 dni na ewentualne złożenie odwołań. Jeżeli te nie wpłyną, to niezwłocznie dokumentacja zostanie przekazana do standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – przekazano w komunikacie drogowców.

Co z trzema pozostałymi odcinkami A2?

Na przełomie kwietnia i maja GDDKiA ma podpisać umowy z wykonawcą dwóch pierwszych odcinków poszerzenia trasy od strony stolicy – od węzła Konotopa do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego o łącznej długości blisko 43 km. Jest to możliwe dzięki zakończeniu postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą. Strabag tę część A2 ma rozbudować za 601,6 mln zł.

W przypadku ostatniego odcinka, od węzła Łódź Północ do Łyszkowic (27,9 km), trwa procedura oceny ofert. Zakończenie tego etapu planowane jest do końca kwietnia, po czym możliwe będzie wskazanie najkorzystniejszej oferty – podała GDDKiA. W przetargu wpłynęło pięć ofert z ceną od 374 mln do 512,2 mln zł, przy budżecie zamawiającego wynoszącym 536 mln zł.

W sumie w przetargu na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią i Warszawą GDDKiA otrzymała 18 ofert. Złożyły je cztery firmy i cztery konsorcja.

Inwestycja ma kosztować ok. 2 mld zł.

Rozbudowa autostrady A2 Źródło: GDKKiA

Trzy pasy ruchu

Planowana rozbudowa przewiduje dobudowanie trzeciego pasa ruchu na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków, a dalej – czwartego pasa w kierunku węzła Konotopa. Łącznie przebudowa obejmie 92 km, z czego 89 km to budowa nowych pasów, a 3 km - prace w rejonie węzła Łódź Północ, które obejmą wymianę nawierzchni i modernizację oświetlenia na energooszczędne.

Prace na niektórych odcinkach mają zakończyć się w przyszłym roku, a cała trasa ma być gotowa w 2028 r.

Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą użytkowana jest od 13 lat i stała się w tym czasie jednym z najbardziej ruchliwych odcinków dróg w Polsce. Ostatni Generalny Pomiar Ruchu wskazał, że liczba pojazdów poruszających się każdego dnia między Łodzią i stolicą waha się od ponad 50 tys. do blisko 100 tys. na dobę. Według prognoz ruch będzie rósł, tym bardziej, że przewidziany do rozbudowy odcinek autostrady ma ułatwiać dojazd do Portu Polska.