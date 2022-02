Poseł Suski do wojewody mazowieckiego: pańscy doradcy nie wypełnili zadania w sposób należyty, należałoby ich natychmiast zwolnić

Posłowie z radomskiego okręgu PiS zapowiedzieli w piątek, że złożą protest do premiera na niesprawiedliwy - w ich ocenie - podział pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Mazowszu dokonany przez urzędników wojewody. - Pańscy doradcy nie wypełnili zadania w sposób należyty. Należałoby ich natychmiast zwolnić, bo to jest zaprzeczenie idei zrównoważonego rozwoju - zwrócił się do wojewody poseł Marek Suski.

Suski porównał tę kwotą, z tą którą uzyskał na przykład powiat wołomiński – 59 mln zł. - Jest to bardzo daleko idąca dysproporcja, a jeszcze patrząc na 50-procentowe dofinansowania – to zaprzecza temu, co pan wojewoda (Konstanty Radziwiłł) przed chwilą powiedział, że było brane pod uwagę to, jakie jest bogactwo danych terenów – mówił Suski. Dodał, że – w jego ocenie - oznacza to bardzo niesprawiedliwy podział środków, bowiem powiat radomski powinien otrzymać więcej pieniędzy. Choć ubiegał się on o rządowe wsparcie na dwie drogi, otrzymał dofinansowanie tylko na rozbudowę drogi powiatowej Iłża - Antoniów. Jest to blisko 3,3 mln zł, co stanowi 50 procent inwestycji.