Okolice Pościg za motorowerzystą, wytrzeźwiał i usłyszał zarzuty Oprac. Katarzyna Kędra |

Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie. Co siódmy nie był rowerem (wideo z 15 sierpnia 2025 roku) Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: Mazowiecka Policja

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W ostatni piątek około godziny 14 dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące kierowcy motoroweru, który miał jechać od strony Sońska w kierunku Ciechanowa. Z przekazanej informacji wynikało, że jego sposób jazdy może wskazywać na to, iż znajduje się pod wpływem alkoholu. Na miejsce skierowano patrol Wydziału Ruchu Drogowego.

Zatrzymanie po pościgu

"Policjanci zauważyli pojazd na ulicy Sońskiej w Ciechanowie i wydali kierującemu sygnał do zatrzymania. Mężczyzna zlekceważył jednak polecenie i kontynuował jazdę. Funkcjonariusze natychmiast podjęli pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Dzięki zdecydowanej reakcji policjanci zablokowali kierującemu przejazd, uniemożliwiając mu dalszą ucieczkę" - zrelacjonowała rzeczniczka ciechanowskiej policji podkomisarz Magda Sakowska.

Policjanci ustalili, że motorowerem kierował 57-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego. "Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu" - zapewniła policjantka.

Po wytrzeźwieniu 57-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do policyjnej kontroli. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.