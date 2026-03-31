Rozbił auto na przydrożnych drzewach. Zostawił ranną pasażerkę i uciekł

|
Wypadek koło Płońska
Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Maps
W miejscowości Popielżyn-Zawady koło Płońska kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewa, a następnie uciekł z miejsca wypadku. We wraku została ciężko ranna pasażerka.

Jak poinformowała w komunikacie policja z Płońska, do wypadku doszło około godziny 13.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący autem wyjeżdżając z drogi gruntowej na drogę asfaltową stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewa. W wyniku zdarzenia poważnie ranna została pasażerka pojazdu. Kobieta w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala" - przekazali policjanci.

Wypadek koło Płońska
Wypadek koło Płońska
Źródło: KPP Płońsk

Z informacji, jakie funkcjonariusze pozyskali od świadków, wynika, że mężczyzna kierujący samochodem po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia.

"Policjanci szybko ustalili jego możliwe miejsce pobytu. 44-latek został odnaleziony w jednym z pobliskich domów. Mężczyzna leżał w łóżku i miał obrażenia ciała. W asyście policjantów został przewieziony karetką do szpitala. Pobrana zostanie od niego krew do badań" - poinformowała policja.

Wypadek koło Płońska
Wypadek koło Płońska
Źródło: KPP Płońsk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Płońsk

WypadkiPłońsk
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
