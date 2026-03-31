Rozbił auto na przydrożnych drzewach. Zostawił ranną pasażerkę i uciekł

Jak poinformowała w komunikacie policja z Płońska, do wypadku doszło około godziny 13.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący autem wyjeżdżając z drogi gruntowej na drogę asfaltową stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewa. W wyniku zdarzenia poważnie ranna została pasażerka pojazdu. Kobieta w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala" - przekazali policjanci.
Z informacji, jakie funkcjonariusze pozyskali od świadków, wynika, że mężczyzna kierujący samochodem po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia.
"Policjanci szybko ustalili jego możliwe miejsce pobytu. 44-latek został odnaleziony w jednym z pobliskich domów. Mężczyzna leżał w łóżku i miał obrażenia ciała. W asyście policjantów został przewieziony karetką do szpitala. Pobrana zostanie od niego krew do badań" - poinformowała policja.
