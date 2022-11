Ponad 38 tysięcy podróbek w magazynach pod Warszawą. 50-latek usłyszał 45 zarzutów

Marczak opisał, że policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji mieli informacje o magazynach przy alei Krakowskiej w Jankach, gdzie miała być składowana i wprowadzana do obrotu odzież i galanteria z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi. Policjanci "przeprowadzili działania, w trakcie których zatrzymali czterech mężczyzn, którzy pojawili się na terenie posesji, gdzie znajdowały się magazyny".

Kupowali podrobioną odzież

45 zarzutów

Marczak podsumował, że sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, gdzie zatrzymany 50-latek usłyszał 45 zarzutów z "artykułu 305 Ustawy prawo własności przemysłowej - czyli wprowadzenia do obrotu towarów podrobionych znakiem towarowym, z którego uczynił sobie stałe źródło utrzymania". Grozi za to kara od 6 miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.