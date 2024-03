Szkolna wycieczka opóźniona, bo kierowca "zapomniał" o grzywnie

Kontrola autokaru, którym dzieci jednej ze szkół w gminie Lesznowola miały wyruszyć na szkolną wycieczkę, początkowo miała rutynowy przebieg. Policjanci nie mieli żadnych uwag do stanu technicznego samego autokaru czy trzeźwości kierowcy. Ale był problem i to bardzo poważny. Okazało się bowiem, że 52-letni kierujący jest poszukiwany i zamiast na wycieczkę powinien jechać do aresztu.