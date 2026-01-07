Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Policjant próbował zgwałcić policjantkę podczas zakrapianej imprezy

|
Policja zatrzymała 53-latka (zdjęcie ilustracyjne)
piaseczno
Podczas zakrapianej alkoholem imprezy, na terenie jednostki, policjant z Komendy Stołecznej napastował podległą sobie funkcjonariuszkę. Został aresztowany na trzy miesiące.

Do wydarzeń na terenie największego w kraju oddziału prewencji znajdującego się w Piasecznie doszło późnym wieczorem w ostatni weekend. Wiadomo, że dowódca jednej z kompanii pił alkohol, najprawdopodobniej w towarzystwie innych funkcjonariuszy. 

- Było to po godzinach służby, ale na terenie jednostki - mówi tvn24.pl jeden z funkcjonariuszy proszących o zachowanie anonimowości. 

Dowódca miał zamknąć się w pokoju z młodą policjantką. I to ona swoim krzykiem zaalarmowała innych funkcjonariuszy. Gdy sforsowano drzwi, zgłosiła napaść na tle seksualnym. Dowódca został zatrzymany, prokurator sformułował mu zarzut z artykułu 197 paragraf 2. Przewiduje on karę od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Jeżeli sprawca w sposób określony w § 1 lub 1a doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
KK

Jeszcze w weekend komendant stołeczny policji - pełniący swoją funkcję od września ubiegłego roku - mł. inspektor Krzysztof Ogroński podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza. Uruchomił również procedurę zwolnienia ze służby. Do oddziałów prewencji weszła również kontrola, która ma naświetlić wszystkie okoliczności zdarzenia.

- Niepokojących jest wiele faktów. Raz, że doszło do przestępstwa a dwa, że pito alkohol na terenie jednostki, co może świadczyć o takiej utartej praktyce - usłyszeliśmy w komendzie głównej policji.

Według naszych informacji, młoda funkcjonariuszka policji zdecydowała się pozostać w służbie, została objęta pomocą psychologów policyjnych. 

Informację jako pierwsza podała TV Republika.

Autorka/Autor: Robert Zieliński

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Zderzenie pociągu z koparką. Nie żyje jedna osoba, kilkanaście w szpitalach
Okolice
Matka i syn aresztowani za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem
Matka i syn zepchnęli człowieka do studzienki i tam go podpalili
Żoliborz
Pościg policyjny za kierowcą osobówki zakończony na torowisku
Uciekał przed policją, wjechał na torowisko. Miał dożywotni zakaz kierowania
Praga Północ
Uchwała zacznie obowiązywać za sześć miesięcy
Oszustwa w klubach go-go. 82 oskarżonych
Śródmieście
Awaria pociągu w okolicach Grodziska Mazowieckiego
Awaria pociągu. Stali na stacji ponad dwie godziny
Okolice
Pożar mieszkania w Płocku
Płomienie buchały przez okno, pięć osób rannych
Okolice
Objazdy autobusów w Warszawie
Awaria wodociągowa na Grzybowskiej. Autobusy skierowano na objazdy
Śródmieście
Substancje znalezione przez policjantów w aucie
Unikał kontaktu wzrokowego, dziwnie się nachylał. Znaleźli powód
Bemowo
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Ten pawilon będzie domem tańca. Otwarcie w czwartek
Śródmieście
Ukrainiec został skontrolowany tuż po opuszczeniu więzienia i odwieziony na granicę
Zatrzymali go, gdy opuścił więzienie i odwieźli na granicę
16-latek uciekał kradzionym autem
16-latek uciekał kradzionym autem, staranował radiowóz
Okolice
Policjanci przeprowadzili kontrolę autokaru (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zawieźć dzieci na wycieczkę. Był pijany
Targówek
Napis LXXX na elewacji cukierni na Saskiej Kępie
Kontrowersyjny napis na witrynie. Cukiernia przeprasza. "Jest nam głupio"
Katarzyna Kędra
Prezydent Karol Nawrocki wśród uczestników orszaku
Prezydent Nawrocki wśród uczestników Orszaku Trzech Króli
Śródmieście
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Martwe niemowlę w mieszkaniu. Pierwsze ustalenia prokuratury
Mokotów
Pociąg miał nieplanowany postój (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg stanął w środku trasy. Podróżowało nim 400 osób
Okolice
W ciężarówce pękła przednia szyba
Spadająca tafla lodu rozbiła przednią szybę w jadącej ciężarówce
Okolice
Od lat spada dzietność Polek i to bez względu na miejsce zamieszkania
Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze
Śródmieście
Mężczyzna okradł kościół nie po raz pierwszy
Ukradł ofiary składane do aniołka przy żłóbku w kościele
Okolice
Policjanci pomogli starszej parze dotrzeć do domu
Pchał wózek z kobietą. Pomogli im dotrzeć do domu
Wola
Wypadek na Dworcu Centralnym (zdj. ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na Centralnym
Śródmieście
Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
"Koniec ze zbyt szybką jazdą tunelem Wisłostrady"
Śródmieście
Dziecko w zaśnieżonym samochodzie (zdjęcie ilustracyjne)
Zostawili 10-latka w zamkniętym aucie
Śródmieście
Wilki w lesie pod Piasecznem (zdjęcie ilustracyjne)
Pojawiły się wilki, leśnicy apelują do właścicieli psów
Okolice
Paszport był oryginalny, ale wiza fałszywa
Paszport oryginalny, problem był z wizą
Włochy
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia w metrze, trzy stacje były zamknięte
Targówek
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli przejdzie Traktem Królewskim
Śródmieście
Śnieg w Mławie
"Ludzie zmuszeni są do chodzenia ulicą"
Okolice
Policjanci zatrzymali mężczyznę
"Liczyłem, że sobie pójdziecie". Nie poszli
Ursynów
Policja pokazała nagranie z miejsca zdarzenia
Cztery ciała w kamienicy. Jest pierwszy akt oskarżenia
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki