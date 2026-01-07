Policjant próbował zgwałcić policjantkę podczas zakrapianej imprezy

piaseczno

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wydarzeń na terenie największego w kraju oddziału prewencji znajdującego się w Piasecznie doszło późnym wieczorem w ostatni weekend. Wiadomo, że dowódca jednej z kompanii pił alkohol, najprawdopodobniej w towarzystwie innych funkcjonariuszy.

- Było to po godzinach służby, ale na terenie jednostki - mówi tvn24.pl jeden z funkcjonariuszy proszących o zachowanie anonimowości.

Dowódca miał zamknąć się w pokoju z młodą policjantką. I to ona swoim krzykiem zaalarmowała innych funkcjonariuszy. Gdy sforsowano drzwi, zgłosiła napaść na tle seksualnym. Dowódca został zatrzymany, prokurator sformułował mu zarzut z artykułu 197 paragraf 2. Przewiduje on karę od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Jeżeli sprawca w sposób określony w § 1 lub 1a doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. KK

Jeszcze w weekend komendant stołeczny policji - pełniący swoją funkcję od września ubiegłego roku - mł. inspektor Krzysztof Ogroński podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza. Uruchomił również procedurę zwolnienia ze służby. Do oddziałów prewencji weszła również kontrola, która ma naświetlić wszystkie okoliczności zdarzenia.

- Niepokojących jest wiele faktów. Raz, że doszło do przestępstwa a dwa, że pito alkohol na terenie jednostki, co może świadczyć o takiej utartej praktyce - usłyszeliśmy w komendzie głównej policji.

Według naszych informacji, młoda funkcjonariuszka policji zdecydowała się pozostać w służbie, została objęta pomocą psychologów policyjnych.

Informację jako pierwsza podała TV Republika.