Kradzieże samochodów w Warszawie. Trzech mężczyzn z zarzutami

Stołeczni policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzieże aut w Warszawie i okolicach. Do zatrzymania doszło w województwie łódzkim, gdzie znajdowała się dziupla samochodowa.

Jak przekazała Edyta Adamus z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością samochodową oraz z komendy na Pradze Południe od jakiegoś czasu rozpracowywali grupę, która zajmowała się kradzieżami pojazdów. - Ustalili, że osoby wchodzące w skład grupy działają najczęściej wieczorem bądź nocą. Po kradzieży pojazdy trafiały do dziupli samochodowej w Bronisinie Dworskim w województwie łódzkim - tłumaczyła Adamus.

Do zatrzymań doszło kilka dni temu. - Kiedy okazało się, że mężczyźni mogą planować kradzież pojazdu na warszawskiej Pradze Południe, policjanci podjęli działania zmierzające do zatrzymania ich - podała.

Elementy aut skradzionych w stolicy i okolicach

Śledczy w wyniku prowadzonych działań trafili do Łodzi, gdzie przed jednym z hoteli zauważyli zaparkowaną mazdę, którą mężczyźni wykorzystywali do dokonywania przestępstw. - Policjanci objęli obserwacją również miejscowość Bronisin Dworski, gdzie - według ich wiedzy - mogły trafiać skradzione samochody. Po kilkugodzinnej obserwacji zauważyli wspomnianą mazdę, która zatrzymała się przed jedną z posesji w Bronisinie. Trzej mężczyźni, którzy wysiedli z samochodu poszli do budynku gospodarczego. Ponieważ istniało podejrzenie, że w budynku mogą znajdować się kradzione pojazdy policjanci podjęli decyzję o przeszukaniu - tłumaczyła.