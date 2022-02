Policja: 17 razy złamał zakazy prowadzenia pojazdów

Gdy do grodziskiej komendy wpłynęło zawiadomienie o przywłaszczeniu samochodu przez mieszkańca powiatu, policjanci rozpoczęli poszukiwania. Szybko okazało się, że podejrzanym, który nie oddał fiata do wypożyczalni, jest dobrze znany policjantom 27-latek. Mężczyzna w ubiegłym roku był wielokrotnie zatrzymywany, gdy kierował samochodami bez uprawnień i mimo orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów.

Auto na parking, kierowca do celi

Jeszcze tego samego dnia, podczas popołudniowej służby policjanci patrolujący rejon grodziskiej gminy zauważyli na drodze poszukiwane auto. Zatrzymali pojazd i jego kierowcę do kontroli. Sprawdzenia w policyjnych bazach danych potwierdziły, że siedzący za kierownicą mężczyzna ma kilka aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów i cofnięte uprawnienia do kierowania, a samochód figuruje jako przywłaszczony. Pojazd został zabezpieczony, a kierowca trafił do policyjnej celi.