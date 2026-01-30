Logo TVN Warszawa
Pracownica stacji próbowała zapobiec kradzieży. Została potrącona

Policjanci zatrzymali mężczyznę
20.12.22 | Rośnie liczba kradzieży w Polsce
Źródło: TVN24
W ręce policjantów wpadł 28-latek, który potrącił ekspedientkę, próbującą zapobiec kradzieży alkoholu ze stacji benzynowej. Kobieta trafiła do szpitala, a mężczyzna usłyszał zarzut.

Do zdarzenia doszło w środę w miejscowości Polaki w powiecie siedleckim (Mazowieckie). Jak wynika z ustaleń policjantów, podejrzany chciał ukraść alkohol ze stacji paliw.

"Gdy próbowała go powstrzymać pracownica, użył wobec niej przemocy, a następnie wsiadł do samochodu BMW, wtedy kobieta wybiegła na zewnątrz, aby uniemożliwić mu odjechanie. Jednak mężczyzna potrącił kobietę i odjechał z miejsca zdarzenia" - opisała w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

44-letnia ekspedientka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

Policjanci zatrzymali mężczyznę
Policjanci zatrzymali mężczyznę
Źródło: KMP w Siedlcach

Auto było w policyjnych systemach

Policjanci ustalili auto biorące udział w zdarzeniu i w miejscowości Polaki zatrzymali 28-latka.

"W toku dalszych czynności ustalono również, że samochód, którym poruszał się sprawca, figurował w policyjnych systemach jako utracony na terenie powiatu hajnowskiego" - poinformowała komisarz Radomyska. Auto odholowano na policyjny parking.

Usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej

28-latek usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej w warunkach recydywy. "Oznacza to, że w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionych przedmiotów użył przemocy, będąc wcześniej skazanym za podobne przestępstwo umyślne" - wyjaśniła policjantka.

Decyzją Sądu Rejonowego w Siedlcach został aresztowany na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 15 lat więzienia.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Siedlcach

Przestępczość w WarszawiePrzemoc wobec kobietPolicja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki