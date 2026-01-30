Pracownica stacji próbowała zapobiec kradzieży. Została potrącona

Do zdarzenia doszło w środę w miejscowości Polaki w powiecie siedleckim (Mazowieckie). Jak wynika z ustaleń policjantów, podejrzany chciał ukraść alkohol ze stacji paliw.
"Gdy próbowała go powstrzymać pracownica, użył wobec niej przemocy, a następnie wsiadł do samochodu BMW, wtedy kobieta wybiegła na zewnątrz, aby uniemożliwić mu odjechanie. Jednak mężczyzna potrącił kobietę i odjechał z miejsca zdarzenia" - opisała w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
44-letnia ekspedientka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.
Auto było w policyjnych systemach
Policjanci ustalili auto biorące udział w zdarzeniu i w miejscowości Polaki zatrzymali 28-latka.
"W toku dalszych czynności ustalono również, że samochód, którym poruszał się sprawca, figurował w policyjnych systemach jako utracony na terenie powiatu hajnowskiego" - poinformowała komisarz Radomyska. Auto odholowano na policyjny parking.
Usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej
28-latek usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej w warunkach recydywy. "Oznacza to, że w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionych przedmiotów użył przemocy, będąc wcześniej skazanym za podobne przestępstwo umyślne" - wyjaśniła policjantka.
Decyzją Sądu Rejonowego w Siedlcach został aresztowany na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 15 lat więzienia.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Siedlcach