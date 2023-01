Pokazał ukraińskie prawo jazdy, bo polskie wcześniej stracił

Został zatrzymany do kontroli. Był pijany, miał w organizmie blisko trzy promile. Okazał ukraińskie prawo jazdy, bo jak się okazało polskie utracił za jazdę po alkoholu. Usłyszał zarzuty zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

- Po zatrzymaniu samochodu do kontroli szybko wyszło na jaw, że kierujący jest pijany. Wystarczyło, że kierowca uchylił szybę, a funkcjonariusze od razu poczuli wydobywającą się z wnętrza pojazdu silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że 58-latek miał blisko trzy promile. Na tym nie koniec - informuje w komunikacie mł. asp. Paulina Harabin z otwockiej policji. - Policjanci sprawdzili dane mężczyzny w policyjnych systemach i wtedy okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania, gdyż zostały mu zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu. Dlatego też podczas kontroli okazał ukraińskie prawo jazdy.