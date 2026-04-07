Wypadek wydarzył się na trasie pomiędzy Radomiem a Zwoleniem na południowym krańcu województwa mazowieckiego.
- Zderzyły się bus przewożący warzywa oraz samochód osobowy. W wyniku wypadku obrażenia odniosło trzech mężczyzn - dwóch z samochodu osobowego i jeden z busa. Wszyscy trzej zostali przewiezieni do szpitala - poinformował starszy aspirant Łukasz Molendowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu.
Jak doprecyzowała aspirant Katarzyna Słyk z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, zderzyły się osobowy Volkswagen i dostawczy Ford.
- Do szpitala zostali zabrani kierowca i pasażer z Volkswagena oraz kierowca Forda. Ruch na drodze krajowej numer 12 odbywa się wahadłowo. Pas w kierunku Zwolenia jest wyłączony. Utrudnienia potrwają do dwóch godzin - powiedziała nam po godzinie 13 policjantka.
Czytaj też: Przeczytaj także: Z ogromną siłą wbił się w autobus. Nagranie wypadku w Markach
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Zwoleniu