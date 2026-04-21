Okolice W wypadku na trasie S7 zginął motocyklista Oprac. Katarzyna Kędra |

Zderzenie z udziałem motocyklisty na S7

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O zdarzeniu poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak czytamy w komunikacie, na odcinku Tarczyn-Grójec na trasie S7 doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Drogowcy podali, że jedna osoba została poszkodowana.

- Droga w kierunku Grójca jest całkowicie zamknięta. Kierowcy prowadzeni są na objazdy. Ci, którzy stali w korku za wypadkiem, zostali ściągnięci z drogi przez bramę techniczną. W kierunku Warszawy ruch prowadzony jest jednym pasem. Tworzy się mały korek, ale ze względu na niewielki ruch o tej porze, nie jest to poważne utrudnienie - przekazał Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl, który pojechał na miejsce.

Reporter dodał, żen na jezdni w kierunku Grójca wciąż leży rozbity motocykl. - Dookoła widać plamy po płynach. Kilkaset metrów wcześniej rozstawiony jest parawan straży pożarnej. Na miejscu pracuje także policja - mówił.

"Około godz. 18.30 w miejscowości Podole w powiecie grójeckim na DK7, na pasie w kierunku Radomia (26 km 9 hm) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu VW i motocykla Suzuki. 36-letni kierujący motocyklem zmarł na miejscu " - podała Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu na portalu X.

Uwaga kierowcy! Wypadek na S7!



Droga w kierunku… pic.twitter.com/Wnqhf5NGHZ — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) April 21, 2026

OGLĄDAJ: TVN24