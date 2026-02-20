Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje, druga w szpitalu

Do zdarzenia doszło w powiecie siedleckim Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w miejscowości Podmieśno, położonej w powiecie siedleckim.

- Czołowo zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba zginęła na miejscu, druga w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala - dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Akcja ratunkowa

Na miejscu interweniowały cztery zastępy straży pożarnej. Straż potwierdziła ustalenia naszego reportera.

- Strażacy wykonywali dostęp do osób poszkodowanych. Następnie ewakuowali te osoby i przekazali je zespołowi ratownictwa medycznego – poinformował kpt. Daniel Czapski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach.

Samochodami, które się zderzyły podróżowały wyłącznie kierujące. - Była prowadzona resuscytacja jednej z poszkodowanych, przez około 30 minut. Niestety życia kobiety nie udało się uratować. Będący na miejscu ratownik medyczny stwierdził zgon. Do szpitala trafiła druga z kobiet - dodał strażak.

Droga całkowicie zablokowana

Są utrudnienia w ruchu. Na chwilę obecną droga jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują służby ratunkowe i policjanci. Organizowane są objazdy.

"Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. Apelujemy o wybieranie tras alternatywnych i zachowanie cierpliwości. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco" - poinformowała w mediach społecznościowych siedlecka policja.