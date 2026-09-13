Okolice Kolizja na przejeździe. Auto zderzyło się z pociągiem WKD Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Zderzenie pociągu WKD z pojazdem osobowym, Podkowa Leśna (Mazowieckie) Źródło wideo: Kontakt24 / Motyl Milanówek Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Motyl Milanówek

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Zgłoszenie o kolizji wpłynęło do służb w sobotę o godzinie 20.37. Dotyczyło zderzenia auta osobowego ze składem WKD w rejonie skrzyżowania ulic Brwinowskiej i Jana Pawła II, tuż obok stacji Podkowa Leśna Główna.

Na miejsce skierowane zostały trzy zastępy straży pożarnej, policja, pogotowie ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Nikt nie został ranny

- Samochodem osobowym podróżowały trzy osoby, składem 40. Przed naszym przyjazdem na miejscu było już pogotowie ratunkowe, a śmigłowiec ze względu na brak poszkodowanych został odwołany. Samochód zjechał z przejazdu samodzielnie - informuje młodszy aspirant Rafał Łyszkowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Pasażerów WKD czekały w sobotni wieczór duże utrudnienia. Na czas działań służb ruch został wstrzymany w obu kierunkach.

Zderzenie pociągu WKD z pojazdem osobowym, Podkowa Leśna (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Motyl Milanówek