Kolizja na przejeździe. Auto zderzyło się z pociągiem WKD
Zgłoszenie o kolizji wpłynęło do służb w sobotę o godzinie 20.37. Dotyczyło zderzenia auta osobowego ze składem WKD w rejonie skrzyżowania ulic Brwinowskiej i Jana Pawła II, tuż obok stacji Podkowa Leśna Główna.
Na miejsce skierowane zostały trzy zastępy straży pożarnej, policja, pogotowie ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Nikt nie został ranny
- Samochodem osobowym podróżowały trzy osoby, składem 40. Przed naszym przyjazdem na miejscu było już pogotowie ratunkowe, a śmigłowiec ze względu na brak poszkodowanych został odwołany. Samochód zjechał z przejazdu samodzielnie - informuje młodszy aspirant Rafał Łyszkowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.
Pasażerów WKD czekały w sobotni wieczór duże utrudnienia. Na czas działań służb ruch został wstrzymany w obu kierunkach.