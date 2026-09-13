Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Kolizja na przejeździe. Auto zderzyło się z pociągiem WKD

|
Zderzenie pociągu WKD z pojazdem osobowym, Podkowa Leśna (Mazowieckie)
Zderzenie pociągu WKD z pojazdem osobowym, Podkowa Leśna (Mazowieckie)
Źródło wideo: Kontakt24 / Motyl Milanówek
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Motyl Milanówek
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Samochód osobowy zderzył się z pociągiem Warszawskiej Kolei Dojazdowej na przejeździe w Podkowie Leśnej (Mazowieckie). Na miejsce skierowany został śmigłowiec ratunkowy, ale ostatecznie nikt spośród uczestników nie wymagał hospitalizacji.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zgłoszenie o kolizji wpłynęło do służb w sobotę o godzinie 20.37. Dotyczyło zderzenia auta osobowego ze składem WKD w rejonie skrzyżowania ulic Brwinowskiej i Jana Pawła II, tuż obok stacji Podkowa Leśna Główna.

Na miejsce skierowane zostały trzy zastępy straży pożarnej, policja, pogotowie ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Nikt nie został ranny

- Samochodem osobowym podróżowały trzy osoby, składem 40. Przed naszym przyjazdem na miejscu było już pogotowie ratunkowe, a śmigłowiec ze względu na brak poszkodowanych został odwołany. Samochód zjechał z przejazdu samodzielnie - informuje młodszy aspirant Rafał Łyszkowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Pasażerów WKD czekały w sobotni wieczór duże utrudnienia. Na czas działań służb ruch został wstrzymany w obu kierunkach.

Zderzenie pociągu WKD z pojazdem osobowym, Podkowa Leśna (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24 / Motyl Milanówek
Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: amn
Udostępnij:
Tagi:
pociągiKolejPociągi w WarszawieWarszawska Kolej DojazdowaPrzejazd kolejowy
Czytaj także:
warszawa - Poppy Pix shutterstock_2187083707
26-latek wspiął się na Varso Tower. Na dachu powitała go policja
Wola
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Nowa trasa tramwajowa na finiszu. Historyczny przejazd
Ochota
Mieszkańcy mają dość niebezpiecznych zachowań grupy młodych mężczyzn
"Było ich co najmniej 50". Mają dość nastolatków na "elektrykach"
Dariusz Gałązka
Strażacy i ratownicy odebrali poród w aucie
Kobieta urodziła dziecko w aucie. Pomogli jej strażacy i przypadkowi ratownicy
Łomianki
Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa
Tłumy na dniu otwartym nowej stacji metra na Bemowie
Bemowo
Wiodok na ulicę Emilii Plater
Motocyklista potrącił dwoje pieszych. "Przechodzili w miejscu niedozwolonym"
Śródmieście
Podejrzani o zuchwałą kradzież w centrum handlowym zatrzymani
Napad z siekierami w centrum handlowym. Policja rozbiła gang
Śródmieście
Utrudnienia związane z biegiem ulicznym (zdjęcie ilustracyjne)
Bieg, parada i przejazd rolkarzy. Sobotnie utrudnienia w ruchu
Śródmieście
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche (11.09.2026)
Otwarcie linii kolejowej po wypadku. Pociągi kursują wahadłowo
Mazowieckie
Nietypowa inwestycja na Kabatach
Urząd dwa razy nie dał zgody, pozwolił sąd
Dariusz Gałązka
Plac Powstańców Warszawy
Posadzono drzewa, wróciły instrumenty. Plac Powstańców Warszawy w nowej odsłonie
Śródmieście
Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym
"Nie próbował się upewnić, czy nie nadjeżdża pociąg i jeszcze mnie zwyzywał"
Okolice
Zatrzymanie pijanego kierowcy
Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy. "Twierdzi, że jest żołnierzem"
Wola
Kajdanki
Ukrywał się kilkanaście miesięcy, z powodu alimentów
Okolice
Policja zatrzymała trzy osoby
Zgłoszenie dostali nad ranem. Pobity mężczyzna nie żyje
Okolice
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche (11.09.2026)
Jeden tor od soboty rano. Otworzą linię kolejową po katastrofie
Okolice
Kolizja ciężarówki i lokomotywy
Nie zatrzymał się, wjechał przed lokomotywę
Praga Południe
Prezes PiS Jarosław Kaczyński przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Awantura przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości
Katarzyna Kędra
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche
Wiceminister infrastruktury o kierowcy ciężarówki: jego wina jest bezsporna
Okolice
Poszukiwania zaginionego seniora z Sokołowa Podlaskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginionego znaleźli na polu kukurydzy. "Nie był w stanie się podnieść"
Okolice
Urząd przeprasza za występ rapera
Rodzice oburzeni. Urzędnicy przepraszają i zapowiadają "dokładniejszą weryfikację"
Katarzyna Kędra
Barbara Tokarska ps. "Jola"
Pomagała rannym, przeżyła atak czołgów. Odeszła w wieku 102 lat
Mokotów
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Zlekceważył trzymiesięczny zakaz. Nie wiedział, że zmieniły się przepisy
Okolice
Stadion Narodowy, Warszawa
Zawody w drifcie na Stadionie Narodowym. Weekend z utrudnieniami
Praga Południe
Gdańsk - przejazd kolejowy
Jedna trzecia pociągów opóźniona. Nowe informacje
Okolice
Ponad kilogram amfetaminy oraz maszynka do tabletkowania znaleziona przez policjantów
W wynajmowanym pokoju ukrywał ponad kilogram amfetaminy
Okolice
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
W Warszawie będzie sześć nowych fotoradarów
Ulice
Podpalił opuszczony budynek. 31-latek usłyszał zarzuty
Podpalił budynek w centrum miasta
Okolice
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche
Jest śledztwo po katastrofie pociągu
Okolice
Remont torowiska na Moście Poniatowskiego
Tramwaje ponownie zatrzymają się na wiadukcie Mostu Poniatowskiego
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki