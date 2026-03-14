Z łąki rozprzestrzenił się na las. Duży pożar pod Wyszkowem

Pożar łąki i lasu pod Wyszkowem (zdjęcie ilustracyjne)

Duży pożar wybuchł w miejscowości Podgać, położonej w powiecie wyszkowskim. Dym widać już z około 15 kilometrów.

O sytuację zapytaliśmy straż pożarną. - Pożar rozpoczął się na łące, rozprzestrzenił się na las. Sytuacja nie jest opanowana - poinformował st. kpt. Daniel Wachowski ze straży pożarnej w Wyszkowie.

Na miejscu pracuje wiele zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pożar traw w miejscowości Podgać