Dwóch nastolatków na jednej hulajnodze. Jeden poważnie ranny, lądował śmigłowiec
Do zdarzenia doszło na ulicy Sosnowej. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Dwóch 15-latków jechało na jednej hulajnodze. Prawdopodobnie ze względu na nierówności terenu lub inne okoliczności, wywrócili się. Kierujący miał poważniejsze obrażenia i trafił do szpitala. Drugi chłopak został na miejscu, miał lekkie otarcia - przekazał nam oficer prasowy legionowskiej straży pożarnej starszy kapitan Damian Górniak.
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl