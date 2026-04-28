Okolice Dwóch nastolatków na jednej hulajnodze. Jeden poważnie ranny, lądował śmigłowiec Oprac. Katarzyna Kędra |

Nastolatka zabrał do szpitala śmigłowiec LPR Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło na ulicy Sosnowej. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Dwóch 15-latków jechało na jednej hulajnodze. Prawdopodobnie ze względu na nierówności terenu lub inne okoliczności, wywrócili się. Kierujący miał poważniejsze obrażenia i trafił do szpitala. Drugi chłopak został na miejscu, miał lekkie otarcia - przekazał nam oficer prasowy legionowskiej straży pożarnej starszy kapitan Damian Górniak.

Wypadek nastolatków na hulajnodze