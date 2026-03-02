Motocyklista zmarł po zderzeniu z ciężarówką

W piątek pod Legionowem motocyklista zderzył się z ciężarówką. W poniedziałek policja potwierdziła, że mężczyzna zmarł w szpitalu.
W piętek o godzinie 15.54 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu motocyklisty z pojazdem ciężarowym na drodze wojewódzkiej numer 632 w Poddębiu.
"W czasie działań droga była całkowicie zablokowana. Poszkodowana osoba po zaopatrzeniu na miejscu zdarzenia została przetransportowana do szpitala przez LPR" - informowała w piątek w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.
- Motocyklista zmarł w szpitalu - przekazała nam w piątek wieczorem Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska/b
Źródło: tvnwarszawa.pl