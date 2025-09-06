Podczas przelotu nad Wisłą motolotniarz zauważył tajemniczy obiekt

Podczas przelotu motoparalotnią nad Wisłą pan Artur dostrzegł tajemniczy obiekt. Znajduje się na odsłoniętym fragmencie dna, w pobliżu wschodniego brzegu, na odcinku między Ciszycą a ujściem rzeki Jeziorki. W ocenie mężczyzny może mieć nawet kilka metrów długości.
Mężczyzna przekazał zdjęcia znaleziska naszej redakcji. Pojawiły się także w mediach społecznościowych na profilu Informatora Konstancińskiego. Pod postem wywiązała się dyskusja, z której wynika, że pan Artur natrafił na powojenną pogłębiarkę i nie jest to pierwszy raz, kiedy została ona odsłonięta przez Wisłę.
Odnalazł łódź na dawnych zdjęciach lotniczych
Pięć lat temu odnalazł ją także Hubert Trzepałka, przewodniczący Koła Terenowego Przedmoście Warszawa Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium.
- Razem z fundacją działającą przy Muzeum Wojska Polskiego sprawdzaliśmy, co to jest i czy nie ma związku z dawnym mostem. Niedaleko Ciszycy były na Wiśle dwa mosty: jeden polski w 1939 roku, a później po odbudowie, między 1940 a 1944 rokiem był tam most niemiecki - wyjaśnia nasz rozmówca.
Z ustaleń Trzepałki wynika, że na dnie Wisły znajduje się pływak pogłębiarki, czyli łodzi służącej do czyszczenia i pogłębiania dna rzek. Mężczyzna prześledził zdjęcia lotnicze z różnych okresów. Wskazał, że nie była widoczna na wojennych fotografiach, ale dostrzegł ją na ujęciu z lat 70., które można odnaleźć w miejskim serwisie mapowym warszawskiego ratusza. Łódź stała wówczas jeszcze na wschodnim brzegu Wisły.
- Była uszkodzona, więc wyrzucili ją na brzeg i o niej zapomnieli. Później, gdy Wisła podmyła teren, spadła ze skarpy i zatonęła - opowiada Hubert Trzepałka. I dodaje, że przez dłuższy czas obiekt był zasypany. - Pięć lat temu też została odsłonięta, ale w mniejszym stopniu - dodaje.
Zauważa też, że informacje o łodzi pojawiały się też w relacjach mieszkańców powiatu otwockiego, którzy wspominali w mediach społecznościowych, jak dawniej wyglądały okolice ujścia Świdra do Wisły. Opisywali oni, że początkowo stała ona na wiślanej wyspie i na przestrzeni lat zniknęła pod wodą.
Zdjęcia znaleziska oraz jego lokalizację przekazaliśmy do mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Czekamy na informację, czy pracownicy jego biura zamierzają zająć się zbadaniem obiektu.
Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Ostrowski