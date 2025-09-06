Logo TVN Warszawa
Warszawa
Podczas przelotu nad Wisłą motolotniarz zauważył tajemniczy obiekt

Wisła odsłoniła kolejny zatopiony obiekt
Wisła w rejonie mostu Południowego - stan rzeki 1 września
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Wisła odsłoniła kolejny zatopiony przed laty obiekt. Motolotniarz zauważył go podczas przelotu nad rzeką na wysokości Konstancina-Jeziorny i Otwocka. Według lokalnego miłośnika i badacza historii, to powojenna pogłębiarka.

Podczas przelotu motoparalotnią nad Wisłą pan Artur dostrzegł tajemniczy obiekt. Znajduje się na odsłoniętym fragmencie dna, w pobliżu wschodniego brzegu, na odcinku między Ciszycą a ujściem rzeki Jeziorki. W ocenie mężczyzny może mieć nawet kilka metrów długości.

Mężczyzna przekazał zdjęcia znaleziska naszej redakcji. Pojawiły się także w mediach społecznościowych na profilu Informatora Konstancińskiego. Pod postem wywiązała się dyskusja, z której wynika, że pan Artur natrafił na powojenną pogłębiarkę i nie jest to pierwszy raz, kiedy została ona odsłonięta przez Wisłę.

Wisła odsłoniła kolejny zatopiony obiekt
Wisła odsłoniła kolejny zatopiony obiekt
Wisła odsłoniła kolejny zatopiony obiekt
Źródło: Artur Ostrowski
Wisła odsłoniła kolejny zatopiony obiekt
Wisła odsłoniła kolejny zatopiony obiekt
Źródło: Artur Ostrowski
Wisła odsłoniła kolejny zatopiony obiekt
Wisła odsłoniła kolejny zatopiony obiekt
Źródło: Artur Ostrowski
Wisła z lotu ptaka na wysokości Konstancina-Jeziorny
Wisła z lotu ptaka na wysokości Konstancina-Jeziorny
Źródło: Artur Ostrowski
Wisła z lotu ptaka na wysokości Konstancina-Jeziorny
Wisła z lotu ptaka na wysokości Konstancina-Jeziorny
Źródło: Artur Ostrowski
Wisła z lotu ptaka na wysokości Konstancina-Jeziorny
Wisła z lotu ptaka na wysokości Konstancina-Jeziorny
Źródło: Artur Ostrowski
Wisła z lotu ptaka na wysokości Konstancina-Jeziorny
Wisła z lotu ptaka na wysokości Konstancina-Jeziorny
Źródło: Artur Ostrowski

Odnalazł łódź na dawnych zdjęciach lotniczych

Pięć lat temu odnalazł ją także Hubert Trzepałka, przewodniczący Koła Terenowego Przedmoście Warszawa Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium.

- Razem z fundacją działającą przy Muzeum Wojska Polskiego sprawdzaliśmy, co to jest i czy nie ma związku z dawnym mostem. Niedaleko Ciszycy były na Wiśle dwa mosty: jeden polski w 1939 roku, a później po odbudowie, między 1940 a 1944 rokiem był tam most niemiecki - wyjaśnia nasz rozmówca.

Budowa mostu na Wiśle w Ciszycy w 1940 roku
Budowa mostu na Wiśle w Ciszycy w 1940 roku
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Z ustaleń Trzepałki wynika, że na dnie Wisły znajduje się pływak pogłębiarki, czyli łodzi służącej do czyszczenia i pogłębiania dna rzek. Mężczyzna prześledził zdjęcia lotnicze z różnych okresów. Wskazał, że nie była widoczna na wojennych fotografiach, ale dostrzegł ją na ujęciu z lat 70., które można odnaleźć w miejskim serwisie mapowym warszawskiego ratusza. Łódź stała wówczas jeszcze na wschodnim brzegu Wisły.

Zdjęcie wschodniego brzegu Wisły w rejonie Ciszycy, lata 70.
Zdjęcie wschodniego brzegu Wisły w rejonie Ciszycy, lata 70.
Źródło: mapa.um.warszawa.pl

- Była uszkodzona, więc wyrzucili ją na brzeg i o niej zapomnieli. Później, gdy Wisła podmyła teren, spadła ze skarpy i zatonęła - opowiada Hubert Trzepałka. I dodaje, że przez dłuższy czas obiekt był zasypany. - Pięć lat temu też została odsłonięta, ale w mniejszym stopniu - dodaje.

Zauważa też, że informacje o łodzi pojawiały się też w relacjach mieszkańców powiatu otwockiego, którzy wspominali w mediach społecznościowych, jak dawniej wyglądały okolice ujścia Świdra do Wisły. Opisywali oni, że początkowo stała ona na wiślanej wyspie i na przestrzeni lat zniknęła pod wodą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Zbadali konstrukcję z dna Wisły. "Kilka ciekawych spostrzeżeń"
Wilanów
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
Elektrociepłownia ma problem z wodą. Chce budować konstrukcję, która niepokoi ekologów
Dariusz Gałązka
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
"Przemilczana przyczyna" niskiego poziomu wody w Wiśle
Dariusz Gałązka

Zdjęcia znaleziska oraz jego lokalizację przekazaliśmy do mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Czekamy na informację, czy pracownicy jego biura zamierzają zająć się zbadaniem obiektu.

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Ostrowski

Wisła
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
