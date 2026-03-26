Pod Warszawą zawyją syreny alarmowe

Syreny alarmowe Warszawa Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła poinformowała, że w piątek, 27 marca w godzinach od 9 do 17 na terenie powiatu wołomińskiego zostaną przeprowadzone testy Systemu Wczesnego Ostrzegania. W ich trakcie mogą być emitowane krótkie, pięciosekundowe sygnały dźwiękowe lub komunikaty głosowe.

"Celem uruchomienia syren jest sprawdzenie poprawności działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach. W ramach testu emitowany będzie krótki, pięciosekundowy sygnał dźwiękowy lub komunikat głosowy: 'Uwaga, uwaga, próba syren'" - wyjaśniła Jurgiel-Żyła.

Podkreśliła, że uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie testowy i ma na celu sprawdzenie poprawności działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu wołomińskiego. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. "Mieszkańcy powinni zachować spokój i nie powinni podejmować żadnych działań" - zaznaczyła rzeczniczka wojewody.