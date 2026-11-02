Okolice Będzie nowy schron pod Warszawą. Wybudują go obok szpitala Oprac. Katarzyna Kędra |

Liczne alerty, nieliczne schrony. Ich budowa to "proces wieloletni" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Biuro prasowe wojewody mazowieckiego

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Jak czytamy w komunikacie, wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przekazał 2,5 miliona złotych z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Schron z podwójnym zastosowaniem

Schron będzie przeznaczony w połowie dla mieszkańców, a w połowie dla pacjentów i personelu Szpitala Specjalistycznego w Otwocku. Budynek znajdzie się w niewielkiej odległości od szpitala, co w czasie kryzysu pozwoli na szybkie przetransportowanie pacjentów w bezpieczne miejsce. Będzie to jednokondygnacyjny, podziemny schron podwójnego zastosowania z funkcją ochronną i podstawowym zapleczem leczniczym.

Obok szpitala w Otwocku powstanie schron Źródło zdjęcia: Biuro prasowe wojewody mazowieckiego

"Tworzenie infrastruktury ochronnej to jeden z priorytetów rządu w zakresie budowania odporności regionu. Schron przy Szpitalu Specjalistycznym w Otwocku to projekt, który łączy funkcję medyczną z potrzebami lokalnej społeczności. Bliska lokalizacja szpitala i szkół sprawia, że w sytuacji zagrożenia zostanie zapewnione szybkie i skuteczne schronienie zarówno pacjentom, jak i mieszkańcom Otwocka" - podkreśla w komunikacie wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Obok ważne instytucje

Zdaniem wojewody umiejscowienie schronu w tym miejscu jest też ważne dla lokalnej społeczności. W bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego obiektu znajdują się: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Miejska Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa numer 3 oraz Akademia Nauk Stosowanych Mazovia filia w Otwocku.

Jak wyjaśnił wojewoda, pierwsze działania przygotowawcze i prace koncepcyjne rozpoczęto już w 2025 roku. Obecnie planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Znowelizowana w czerwcu tego roku ustawa umożliwi finansowanie budowy obiektów zbiorowej ochrony w ramach wieloletniego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027–2032. W związku z tym roboty budowlane mają ruszyć najwcześniej w przyszłym roku.