Jedna osoba nie żyje, druga została rana. Sprawca pobicia nadal poszukiwany
Prokuratura Rejonowa w Piasecznie nadzoruje śledztwo, w sprawie pobicia dwóch osób, w miejscowości Góra Kalwaria.
Jak przekazał Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, jedna z osób "doznała obrażeń ciała, które spowodowały naruszenie czynności narządu ciała na czas przekraczający siedem dni, zaś druga na skutek odniesionych obrażeń zmarła na miejscu zdarzenia".
- Dwie osoby są pokrzywdzone działaniem innej osoby, co najmniej jednej - powiedział prokurator Skiba.
Służby szukają sprawcy lub sprawców pobicia.
"W chwili obecnej trwają ustalenia i prowadzone są intensywne czynności dowodowe w przedmiotowej sprawie, w tym czynności związane z wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności zaistniałego zdarzenia, zasięgane są również opinie biegłych" - przekazał prokurator.
Jednak zastrzegł, że na obecnym etapie, z uwagi na dobro postępowania, prokuratura nie przekazuje żadnych szczegółowych informacji w tej sprawie.
Zmarł mimo reanimacji
10 listopada służby otrzymały zgłoszenie o pobiciu w Górze Kalwarii. Na miejscu odnalaziono nieprzytomnego mężczyznę. Jego życia nie udało się uratować.
- Zgłoszenie o pobiciu mężczyzny otrzymaliśmy około godziny 4 za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Niestety mimo podjętej resuscytacji, mężczyzna zmarł - przekazała wówczas Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Jak ustaliliśmy, mężczyzna został odnaleziony na ulicy, przed jednym z lokali przy ulicy Grójeckiej.