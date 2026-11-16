Jedna osoba nie żyje, druga została rana. Sprawca pobicia nadal poszukiwany

Góra Kalwaria koło Warszawy Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie nadzoruje śledztwo, w sprawie pobicia dwóch osób, w miejscowości Góra Kalwaria.

Jak przekazał Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, jedna z osób "doznała obrażeń ciała, które spowodowały naruszenie czynności narządu ciała na czas przekraczający siedem dni, zaś druga na skutek odniesionych obrażeń zmarła na miejscu zdarzenia".

- Dwie osoby są pokrzywdzone działaniem innej osoby, co najmniej jednej - powiedział prokurator Skiba.

Służby szukają sprawcy lub sprawców pobicia.

"W chwili obecnej trwają ustalenia i prowadzone są intensywne czynności dowodowe w przedmiotowej sprawie, w tym czynności związane z wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności zaistniałego zdarzenia, zasięgane są również opinie biegłych" - przekazał prokurator.

Jednak zastrzegł, że na obecnym etapie, z uwagi na dobro postępowania, prokuratura nie przekazuje żadnych szczegółowych informacji w tej sprawie.

Zmarł mimo reanimacji

10 listopada służby otrzymały zgłoszenie o pobiciu w Górze Kalwarii. Na miejscu odnalaziono nieprzytomnego mężczyznę. Jego życia nie udało się uratować.

- Zgłoszenie o pobiciu mężczyzny otrzymaliśmy około godziny 4 za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Niestety mimo podjętej resuscytacji, mężczyzna zmarł - przekazała wówczas Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Jak ustaliliśmy, mężczyzna został odnaleziony na ulicy, przed jednym z lokali przy ulicy Grójeckiej.