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Okolice

Jedna osoba nie żyje, druga została rana. Sprawca pobicia nadal poszukiwany

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Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pobicia (zdjęcie ilustracyjne)
Góra Kalwaria koło Warszawy
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Prokuratura prowadzi śledztwo, dotyczące pobicia dwóch osób w Górze Kalwarii. Jedna nie żyje, druga jest ranna. Poszukiwania sprawcy lub sprawców trwają.

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie nadzoruje śledztwo, w sprawie pobicia dwóch osób, w miejscowości Góra Kalwaria.

Jak przekazał Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, jedna z osób "doznała obrażeń ciała, które spowodowały naruszenie czynności narządu ciała na czas przekraczający siedem dni, zaś druga na skutek odniesionych obrażeń zmarła na miejscu zdarzenia".

- Dwie osoby są pokrzywdzone działaniem innej osoby, co najmniej jednej - powiedział prokurator Skiba.

Służby szukają sprawcy lub sprawców pobicia.

"W chwili obecnej trwają ustalenia i prowadzone są intensywne czynności dowodowe w przedmiotowej sprawie, w tym czynności związane z wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności zaistniałego zdarzenia, zasięgane są również opinie biegłych" - przekazał prokurator.

Jednak zastrzegł, że na obecnym etapie, z uwagi na dobro postępowania, prokuratura nie przekazuje żadnych szczegółowych informacji w tej sprawie. 

Zmarł mimo reanimacji

10 listopada służby otrzymały zgłoszenie o pobiciu w Górze Kalwarii. Na miejscu odnalaziono nieprzytomnego mężczyznę. Jego życia nie udało się uratować.

- Zgłoszenie o pobiciu mężczyzny otrzymaliśmy około godziny 4 za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Niestety mimo podjętej resuscytacji, mężczyzna zmarł - przekazała wówczas Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Jak ustaliliśmy, mężczyzna został odnaleziony na ulicy, przed jednym z lokali przy ulicy Grójeckiej.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ProkuraturaPrzestępczość w WarszawiePolicja
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